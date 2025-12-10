2架美軍F-18戰機入侵委國領空! 停留40分鐘示威 馬杜洛急增6500兵

美軍F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機。(示意圖) 圖 : 翻攝自美國海軍

[Newtalk新聞] 據美國《邁阿密先驅報》9 日報導，兩架美國 F-18 戰機當天中午進入委內瑞拉領空，並在委領空內停留了至少 40 分鐘。

報導說，美軍戰機距離委內瑞拉第二大城市馬拉凱博東北不到 100 英里（約 161 公里），在委領空內停留了至少 40 分鐘，高度約為 2.5 萬英尺（ 7,620 公尺 ），隨後向北飛行離開該地區。

根據瑞典 24 小時飛行雷達網站的資料說，美軍戰機留下的飛行軌跡顯示它們在委西北部的馬拉凱博湖北部上空飛行，飛越委內瑞拉灣水域。飛行路線位於委內瑞拉能源產業兩大州蘇利亞州和法爾孔州之間。

此事正值美委關係緊張升級之際。美國總統川普近日多次表示，美國可能「很快」採取行動，通過陸路打擊委內瑞拉「毒販」。

美國以「緝毒」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，對委施壓。委內瑞拉多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美軍事擴張。

當地時間 12 月 7 日，委內瑞拉武裝部隊宣佈增招士兵 5,600 名。委內瑞拉軍方表示，面對美國在加勒比地區的軍事部署，加入軍隊的申請人數顯著增加。

據官方資料，委內瑞拉武裝部隊約有 20 萬名現役軍人。委內瑞拉總統馬杜洛表示，全國擁有約 800 萬名民兵預備役人員。

