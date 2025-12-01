2校洗水塔 提供礦泉水飲用

基隆市信義區、七堵區、仁愛區、安樂區及中山區日前陸續傳出家中用水散發油味，基隆市政府教育處一日起調度水車進入受影響學校供水。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市信義區、七堵區、仁愛區、安樂區及中山區日前陸續傳出家中用水散發油味，疑似自來水源受到油汙染所導致，基隆市政府教育處除偕同自來水公司至五區共二十八校採水檢測，結果顯示水表前水質採檢均合格，但為維護學校用水安全，十二月一日起調度水車及補充礦泉水至學校應變，保障廚房用水及飲用水安全。

自來水公司表示，由暖暖淨水場、六堵淨水場、安樂淨水廠及貢寮淨水支援的供水區域內學校，水質尚無疑慮，經確認受影響區域及管路，共計二十八間校園受影響，十一月三十日到校收取水表前直供水或水塔上層水檢驗，學校校長及老師們協助在假日全面配合到校，完成取水檢測。

廣告 廣告

檢驗結果全數採檢學校水表前水均合格，有兩校反映經水塔出水後有異味，教育處連夜協調安排水車，於十二月一日上午七點三十分到校供水，確保供餐作業等民生用水無虞，並提供礦泉水作為班級飲用，校方同步清洗水塔，以保障用水安全。

教育處長徐嬿立表示，現行各校會配合水公司建議全面清洗水塔，並進一步保障校園飲水及餐食安全，廚房學校將加強防護過濾系統，各廚房學校將依廚房專戶款項進行升級過濾系統，預計十二月完成裝設；此外，教育處也安排學校全面進行飲水機檢驗，有礦泉水需求學校可緊急採購礦泉水因應，由市府及教育處共同支應相關經費，確保校園用水安全為優先。