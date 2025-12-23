2校長濫權、涉霸凌！全教總：落實退場機制、保障吹哨者

琉球國中、北科附工校長被控濫權，全教總今日舉行記者會，要求教育部落實不適任校長退場機制，並建立吹哨者保護機制。（林縉明攝）

屏東縣琉球國中校長、國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校（北科附工）校長，被控操弄校事會議，全教總今天偕同桃園市各級學校產業工會(桃學產)、屏東縣教育產業工會（屏教產），要求教育部及各縣市教育局處，針對不適任校長問題，應該落實退場機制，並建立吹哨者保護，避免老師揭露問題事後被報復。

琉球國中一名莊姓代理音樂老師，2021年因長期超時工作，不堪壓力過勞猝死，同校代理教師勇於出庭作證，陳述校內真實工作環境，卻遭校長秋後算帳：多次在主管會報、擴大導師會議及公開信中影射其「作偽證」，並強行推動召開校事會議討論其不適任，甚至影響服務成績、扣留服務證明，嚴重構成職場霸凌。

日前監察院完成調查，屏東縣琉球國中校長蘇傳桔，涉有重大管理失當及違失，顯已不適任該校校長職務，監察院已通過葉大華、施錦芳委員所提糾舉案。

屏教產指出，針對莊老師過勞猝死案及阿邦老師遭受職場霸凌案，積極協助教師爭取公道、維護勞動安全與校園正義。工會主張，教育不應建立在犧牲之上，更不應讓教師成為制度失靈的代價。

另外，北科附工校長處理學生服儀爭議，於公開場合將著便服學生叫上台，被控涉及霸凌與不當管教，甚至發生歧視學生自治組織運作，校長領導風格過於僵化，忽略學生個別差異與心理健康，導致校園氛圍緊張，教師亦感壓力沉重。此案凸顯部分校長管理理念落後，未能體現現代教育尊重多元與人權的精神。

桃學產理事長陳俊裕指出，相關爭議並非單一事件，而是橫跨校務治理、師生權益與財務運作等多面向長期失序情形，包括於升旗典禮中不當服儀管教與處罰措施、對學生施以羞辱性言語、教評會與校務會議程序違失，以及家長會運作與學生繳費流向不明等重大問題，至今仍未獲得充分釐清與妥善處置。諸多明確的事證，已嚴重侵害學生人格權與受教權，並損及教師專業自主與校園治理正當性，主管機關有責任儘速調查且依法究責，避免校園治理失靈持續擴大。

全教總理事長侯俊良表示，吹哨者保護機制刻不容緩，教育現場絕不能容忍權力濫用壓制真相，要求屏東縣政府，依《國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法》及《公務員懲戒法》，將蘇傳桔停職並調離現職，並立即完成不適任校長調查程序，徹底調查其管理失當與報復行為。全教總也呼籲教育部，落實調查北科附工校長是否涉及管理失當，構成校長不適任情形。

