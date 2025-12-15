昨天(14號)下午，屏東一名男子邊開車邊吸毒，來到加油站想要洗車，但整個人超茫，對不準洗車機台軌道，加油站員工看不下去，還幫忙調正方向盤，警方到場後，嫌犯驚醒，狂踩油門逃逸，最後自撞民宅落網。

2條通想洗車！開到加油站吸毒，員工傻眼幫「喬」方向盤。（圖／TVBS）

屏東恆春省北路一處加油站發生驚險一幕。一名男子在洗車場內行為異常，車輛歪七扭八無法對準洗車機台軌道，加油站員工不斷指揮他調正方向。加油站長表示，該駕駛差點撞到洗車機台，但駕駛仍若無其事地往前開，員工嚇得趕緊出手幫忙調整方向盤。

更誇張的是，從另一個角度可以看到，該男子竟然一邊開車一邊吸食毒品。加油站長指出，當時可以明顯看到駕駛在吸菸，而且眼神非常不對勁。這名駕駛竟然把加油站當成停車場，大膽吸食喪屍菸彈，整個人吸到茫然，讓所有員工都看傻了眼。

嫌犯在警方到場後竟還抽著喪屍菸彈，隨後才驚醒，猛踩油門逃離。（圖／TVBS）

不久後警方趕到現場，車內兩名員警一下車，駕駛才驚醒過來，隨即踩下油門逃逸。加油站長目睹駕駛差點擦撞機車的危險情況。警方一路在後方追趕，嫌犯逃了2至3公里遠，但在過彎後不久，突然往右偏移自撞民宅。駕駛原本還想下車繼續逃跑，發現警方已經追上來後，才乖乖配合被上銬。

嫌犯撞上民宅後被警方逮捕，竟然是背著兩張通緝令的通緝犯。（圖／TVBS）

這名47歲的梁姓男子是身背兩條通緝的嫌犯。他在14日下午毒駕上路，心血來潮想要洗車，但因吸毒導致整個人茫掉，無法對準機台軌道。加油站員工發現他吸毒後，立即退款並報警，但嫌犯見到警方就心虛開車逃跑，最後在龍泉路自撞民宅。

附近民眾當時聽到碰的一聲，跑出來查看時，警察已經在壓制嫌犯，而嫌犯還在反抗。這名通緝犯在逃亡期間，竟敢明目張膽地毒駕上路，完全罔顧其他用路人的安全。所幸這次是自撞落網，沒有造成其他人車傷亡。除了原有的罪刑外，他還將面臨毒品和公共危險罪的額外指控。

