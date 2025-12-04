2業者違法但非油污事件元凶 基隆市持續釐清污染來源

怪手挖除大排水溝內的淤泥並且採集浮出的油污，還鋪設攔油索防止流向基隆河，希望儘快清除近百餘方的淤泥，恢復基隆河的水質。

基隆市工務處長簡翊哲說明，「今（4）天還會再做一天淤泥的清除工作，那淤泥的清除過程當中，我們同步的因為淤泥在清除的狀況下還是會有一些浮油的產生，所以同步用吸泥車把我們上面的浮油做一個吸除。」

基隆市環保局長馬仲豪指出，「盛星的這個案子，那我們也是預計在今天會將相關的這個罰單來開出，因為他確實在相關的事證上有污染之虞。」

市府已經查獲正方倉儲、盛星動力違法汙染河水，將予以重罰，不過都排除是11月27日汙染水源的元凶。

不過據了解，市府調閱沿河的監視畫面並未發現有傾倒污染油品等的重大污染情事，引發是否有管線破損的討論？

基隆市長謝國樑回應，「找出來我們進行裁罰，當然有一些我們目前懷疑的對象，我們也來蒐集證據，然後也報請基隆地檢署偵辦。」

對於各界的疑慮，市長謝國樑沒有正面回應，強調目前已經掌握一些對象，報請檢方偵辦。

市府也持續與中央的環境部合作，釐清可疑的污染來源。可是綠營議員則是對案發已經一週還無法掌握污染源，感到不滿。

民進黨基隆市議員張之豪表示，「我們看到基隆市政府這2天以來不斷看到黑影就開槍，他基本上就是沿著基隆河的污染源去查，找到一個工廠有違規就說這是污染源。」

此外，基隆市府動用災害預備金補助受影響的7萬1000多戶市民更換淨水器濾心，每戶補助新台幣1000元，也被綠營批評補助太少，希望市府顧及民眾的生活壓力，金額再做調整。