2樓辦活動「向1樓炸雞店提0成本抽成」遭拒！ 大學生怒嗆「沒打狂犬病疫苗」被炎上

炸雞店老闆Jimmy。（圖／翻攝自炸雞店IG）

台中逢甲大學行銷系學生，日前在一家餐廳2樓包場辦活動，以人潮能帶來買氣為由，想與樓下炸雞店合作抽成，被店家拒絕後，學生竟發文痛罵老闆「沒打狂犬疫苗、態度超爛」，反遭網友炎上，炸雞店老闆也跳出來反駁，稱無禮的是學生。事後，學生團隊嘗試討拍再被罵，最後選擇刪文道歉。

據悉，事件發生在今年11月底，學生團隊在2樓餐廳包場舉辦活動，預估人潮約170人左右，認為活動參與者能為1樓炸雞店帶來客人，因此向老闆Jimmy提出「8、2分帳」，但遭當場回絕。

後來，一名學生在Threads發文抱怨，「派出我們組內最有禮貌的2個人去談，結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣，瘋狂跳針態度超爛，我是想過他可能不接受合作，能度可能有點不好，但沒想到那麼靠X！」貼文曝光後，迅速遭到大批網友砲轟。

炸雞店老闆Jimmy則在社群撰文還原狀況，當時對方派2個人來談合作，一開口就喊「你是樓下炸雞老闆Jimmy？」還說因為他們在樓上辦活動，參與者如果來買炸雞，他們要抽成，所以自己馬上拒絕，「叫他們不要買我炸雞拜託！」

Jimmy也直言，「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？」、「以這個年紀跟水準，我肯定不會放在眼裡、不會有任何交集，更別自往臉上貼金說知道我的個性」、「地球不是繞著你轉，不是你要怎樣就要順著你怎樣」。

面對Jimmy的回應，學生團隊發文反擊，學校教授認為這是一個能夠同時曝光團隊與炸雞店的好機會，並強調交談過程中都是以開放且禮貌的態度，對話時多次被Jimmy打斷，學生們仍保持耐心，「我們無法理解為什麼需要用這樣的語氣與態度對待我們」、「沒有告訴參與者『不要去買樓下的炸雞』」、「謠言止於智者，希望人與人的關係保持在基本的尊重上」。

爭議持續延燒，當初發文的學生已經刪文關帳號，學生團隊也把相關貼文刪除，並重新發文致歉，「這次事件讓我們深刻反省。第一次籌辦派對，是我們踏入社會前難得的學習經驗，但因經驗不足與思慮不周，造成了誤會與傷害。我們會以此為教訓，未來將更加謹慎、負責地處理所有對外溝通事宜」，同時向炸雞店老闆Jimmy道歉。

校方則表示，針對此次在網路上所引發之爭議，學生已正式向商家致歉，校方肯定學生勇於面對並負責的態度，未來將持續強化學生在社會參與之素養，感謝各界關心。

