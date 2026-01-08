2機車擦撞 "熱心哥"扶機車疑誤催油門再撞擋土牆

南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

台南東區裕忠路上，發生兩台機車擦撞事故，當時一名熱心民眾，眼看兩名騎士擦撞倒地，好心幫忙上前扶倒地機車，卻沒注意車輛還沒熄火，疑似誤催油門，機車再被加碼拖行一段，撞上擋土牆。

台南東區2機車擦撞事故 熱心民眾扶起機車 後果...添亂幫倒忙？

熱心民眾，眼看兩名騎士擦撞倒地，好心幫忙上前扶倒地機車。（圖／民視新聞）

馬路上，兩輛機車，不慎發生擦撞，騎士雙雙連人帶車摔倒在地。眼見兩位騎士，艱難從地上起身，後方一名熱心民眾衝上前關心，要幫忙扶起機車，沒想到..疑似手不小心催到油門，熱心民眾被往前爆衝的機車拖行，直接撞上擋土牆，連自己都嚇壞了，車禍發生在台南東區裕忠路上，當時兩名機車騎士疑似沒有保持安全距離，不慎擦撞。台南第一分局交通分隊分隊長楊政霖：「由裕忠路北往南直行，至事故地點發生交通事故，雙方駕駛均擦挫傷，無酒駕。」

廣告 廣告

台南東區2機車擦撞事故 熱心民眾扶起機車 後果...添亂幫倒忙？

熱心民眾，眼看兩名騎士擦撞倒地，好心幫忙上前扶倒地機車，結果自己卻被機車拖行撞上擋土牆，人受傷倒地。（圖／民視新聞）

事故發生後，兩名騎士的車子雖然倒地，但當下都還沒熄火，這時好心民眾幫忙扶車，卻誤催油門，助人反而幫了倒忙。台南第一分局交通分隊分隊長楊政霖：「另畫面中熱心人士，因扶起的事故機車未熄火，而導致油門加速而衝向路旁，經警方到場時相關人士已離去。」實在太尷尬，熱心民眾將車扶好後，就迅速離開現場，但這救人添亂的趣味畫面，也引起熱烈討論。

原文出處：台南東區2機車擦撞事故 熱心民眾扶起機車 後果...添亂幫倒忙？

更多民視新聞報導

假好心真逃逸！屏東女撿罐頭遭撞 駕駛騙載醫卻落跑

屏東民眾停等紅燈遭後車追撞 肇事副駕搖窗道歉後肇逃

最新／北車商圈爆車禍！白色轎車直接撞入光南書店騎樓柱 現場驚悚畫面曝光

