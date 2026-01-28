2機車擦撞 1倒地遭貨車輾斃 怪手從貨車掉落壓死騎士

高雄市一名機車騎士二十八日與另輛機車擦撞，倒地後遭大貨車後輪輾過、當場死亡。 （鳳山警分局提供，中央社）

本報綜合報導

高雄一名男性機車騎士二十八日與一輛機車擦撞倒地，遭並行大貨車後輪輾過，當場死亡。苗栗一輛雙載機車不明原因自撞，其中一人摔落排水溝、另一人彈飛卡在工廠防盜鐵絲網圍籬，兩人送醫雙雙不治。

一名身分待查男子下午騎車行經鳳山區南華一路，沿外側車道行駛，不明原因和十九歲林姓男子騎乘的機車擦撞。男子倒地後，遭內側並行的五十二歲許姓男子駕駛營業大貨車後輪輾過。

警方通知救護人員到場時，確認男子已無生命跡象，未送醫，酒精濃度仍待檢察官會同法醫相驗採檢；林男手腳擦挫傷，意識清醒自行就醫。確切責任歸屬將彙整現場跡證及行車紀錄器影像後，交由交通大隊進一步分析研判。

機車雙載自撞 1落溝1彈飛雙亡

另外，苗栗縣消防局下午接獲報案，頭屋鄉台十三線象山路段發生車禍案件，救護人員到場發現疑似機車自摔，傷者兩名男性，其中一人摔落水溝意識昏迷，另一人懸掛工廠鐵絲網圍籬已失去生命徵象。加派救助器材車協助兩人脫困後，送往衛福部苗栗醫院。兩名傷者送醫後均宣告不治。

苗栗警分局初步調查，林姓男子（二十一歲）騎乘普通重機車載後座李姓男子（二十歲），不明原因偏離車道自撞路邊電桿，造成兩人當場彈飛，事故機車則翻落排水溝旁邊坡。警方指出，林男送醫時因傷重無法酒測，詳細事故原因仍待調查釐清。

怪手從貨車掉落壓死騎士

屏東一輛大貨車二十八日載運怪手等大型機具，過彎時後方怪手翻落壓到對向的騎士，騎士送醫後宣告死亡。（內埔警分局提供，中央社）

屏東縣也發生嚴重交通事故，二十八歲劉姓駕駛上午開著大貨車載運怪手和山貓，行經萬巒鄉信敏路彎道路段時，車上怪手不穩掉落壓到對向機車，導致四十三歲孫姓騎士傷重；經送往屏東榮民總醫院龍泉分院急救仍不治，雙方酒測值為零。詳細肇事原因仍待警方調查釐清。