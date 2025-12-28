2機車相撞「瞬間變火球」！1騎士「燒成焦屍」 1男逃死劫

高雄鳳山區28號凌晨發生一起死亡車禍！43歲男子行經路口與另一名騎士相撞，兩部機車倒地瞬間變成火球，男子逃生不及被燒死（圖／TVBS）

高雄鳳山區28號凌晨發生一起死亡車禍！鳥松區一名43歲男子深夜到鳳山找朋友，沒想到，行經路口與另一名騎士相撞，兩部機車倒地瞬間變成火球，男子逃生不及「燒成焦屍」，而另一名騎士忍著疼痛死裡逃生，附近民眾睡夢中驚醒協助滅火。

這起死亡車禍發生在28日凌晨2點多，地點位於高雄鳳山區的一處巷口。43歲的林蔡姓男子從鳥松區騎車前往鳳山區找朋友，途中與吳姓騎士在路口相撞。兩部機車連人帶車瞬間倒地，滑行到路旁，隨即冒出巨大火光，機車燒成火球，情況十分危急。

兩部機車在路口相撞，冒出巨大火光，機車燒成火球，一名騎士忍痛爬起死裡逃生（圖／TVBS）

目擊民眾表示，當時聽到「砰」的一聲，接著就看到火燒起來，有人被燒死在現場。另一名目擊者提到，聽到叫聲後開窗查看，發現整個現場一團火光。有人騎摩托車跑去加油站拿滅火器，而倒在地上的人好像有稍微爬動，看起來還有意識。

消防與救護人員趕到現場後，立即為受傷的吳姓騎士包紮並送醫治療。但林蔡姓男子已明顯死亡，整個人躺在機車上。當時火勢極大，機車被燒熔變成黑炭，只剩下骨架。

當下火勢實在太大，附近民眾拿著滅火器衝到現場滅火，一名騎士爬到一旁死裡逃生，另外一名男子火燒車因此意外身亡（圖／TVBS）

文山所所長何佳龍表示，協助手腳擦挫傷的吳男被送往長庚醫院救治，其酒測值為0。據了解，死者林蔡姓男子過去疑似經營玩具店，但11年前已經停業，且已有一段時間沒有與家屬聯繫。他的女友接獲噩耗後也趕來認屍。不過林蔡姓男子並非受困於車內，也不是被壓在車底下，卻無法及時逃生。是否因撞擊頭部導致昏迷而無法逃離火場，仍有待警方進一步釐清。

