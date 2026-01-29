2機車追撞！騎士倒快車道遭大貨車輾斃

兩輛機車發生追撞，其中一名騎士被後方大貨車輾斃。（圖／東森新聞）





高雄鳳山88快速道路陸橋下方，發生一起死亡車禍，兩輛機車發生追撞，其中一名騎士被後方大貨車輾斃。貨車駕駛說，他時速三、四十公里，前方、旁邊都沒車，直到車體跳了一下，察覺有異，下車查看才發現騎士魂斷輪下。

年輕的騎士當時遭後方機車追撞，他閃到路旁去，追撞他的機車卻衝向快車道。

大貨車駕駛：「差不多開時速三十四公里，想說前方、旁邊都沒有車，為何我的車體會跳一下，下車查看後才知道，他的頭被我後輪輾過。」

貨車駕駛行進間察覺後方有異狀，趕緊下車查看，沒想到竟然看到肇事騎士魂斷輪下。兩名騎士與貨車駕駛酒測值都零，相關肇責有待進一步釐清。

