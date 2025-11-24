2檔股票櫃買中心列處置！明起分盤交易 一路到這天

櫃買中心今（24）日公告，新增蜜望實（8043）與佳總（5355）兩檔處置股。（示意圖／Pexels）





櫃買中心今（24）日公告，新增蜜望實（8043）與佳總（5355）兩檔處置股，處置期間自明（25）日起至12月8日止，期間將採分盤交易；其中佳總以每10分鐘撮合一次、蜜望實則每20分鐘撮合一次。

櫃買中心表示，多層板印刷電路板（PCB）業者佳總近6個營業日（含今日）累積跌幅達35.44%，並已連續3個營業日被列為注意股票，觸發處置條件。因此自25日起至12月8日止，將改以人工管制之撮合終端機進行撮合作業，約每10分鐘撮合一次。

佳總今日盤中一度攻上漲停，但隨後翻黑；終場仍收漲0.23元、漲幅4.09%，收在每股5.85元，單日振幅達15.12%。佳總主要從事LED散熱基板與多層板印刷電路板生產，近期股價波動與產業庫存調整壓力有關，終端需求疲弱，加上公司仍處虧損，市場信心薄弱造成賣壓沉重。

至於被動元件代理商蜜望實，由於近30、60與90個營業日期間的累積漲幅分別達114.21%、216.1%及217.31%，且最近6個營業日漲幅亦達29.18%，當日週轉率更攀升至54.45%，因此列為注意股。櫃買中心指出，蜜望實近30個營業日內曾發布處置，又於最近10個營業日中有6日被列為注意股，依規定自25日起10個營業日列為處置股，採每20分鐘撮合一次。

蜜望實今日收漲3.9元、漲幅4.84%，以每股84.4元作收，盤中一度觸及漲停價88.5元，再創掛牌新高。蜜望實代理日本村田（Murata）等高階被動元件，受惠AI伺服器需求強勁、10月自結獲利亮眼，單月EPS達1.44元、營收年增59%創45個月新高，基本面強勁推動股價大幅波動。

除本次新增處置股外，櫃買中心同步公布其他列為注意股的上櫃公司，包括富喬（1815）、宜特（3289）、連展投控（3710）、達航科技（4577）、合富-KY（4745）、信驊（5274）、華電網（6163）、信昌電（6173）、金山電（8042）、德勝（8048）、商丞（8277）與金居（8358）。上市公司部分，近期被列為注意股的還包括中興電（1513）、南亞科（2408）、大聯大（3702）、光聖（6442）、穎崴（6515）、緯穎（6669）與富世達（6805）。

