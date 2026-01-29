2檢察官中國旅遊遭盤查 遭要求加微信！身分事前就被掌握

陸委會主委兼發言人梁文傑主持。（圖／中央社提供）





大陸委員會今（29）日舉行例行記者會，副主委梁文傑表示，政府近期接獲通報，有兩名我國檢察官今年1月初前往中國河南旅遊期間，遭當地國安人員進入下榻旅館盤查詢問，且對方已事前掌握其完整身分背景。

梁文傑指出，中方人員詢問內容不僅涉及兩人任職機關、職位與工作性質，也提及兩岸「共打」相關訊息，並能清楚說出兩名檢察官分發至該機關的任職時間、工作地點與職稱等資料，顯示其公務員身分早已被鎖定掌握。

此外，盤查過程中，中方人員亦要求兩名檢察官加入微信帳號，作為後續聯絡管道。梁文傑表示，相關作法已不只是單純查驗身分，而具有進一步接觸、建立關係，甚至試圖吸收為對象的意圖。

梁文傑說，所幸兩名檢察官皆保持高度警覺，當場拒絕加入聯絡帳號，未配合相關要求，事件才未進一步發展。陸委會也藉此再次提醒，全國公務員不應因自認未接觸國家機密，或職務層級不高，就低估赴中國可能面臨的風險。

他指出，公務員在中國遭盤查、約談或接觸的過程，相關資訊都可能被用來建立我國公務體系的人員資料庫，進一步掌握組織結構與人際網絡。中共正利用部分公務員風險意識不足、防備心不夠的弱點，持續擴大對台滲透。

陸委會呼籲，公務員赴中國期間，切勿透露機關組織相關資訊，尤其不得洩漏同仁個資或自身實際承辦業務內容；若遇異常情況，返台後務必依規定主動通報，以維護個人與國家安全。法務部也回應，本部請各檢察署加強宣導，注意人身安全，並應依規定通報。

