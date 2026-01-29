2檢察官河南旅遊被中方國安人員接觸 陸委會：公務員沒事別去

梁文傑呼籲公務人員沒事儘量不要去大陸。

陸委會副主委梁文傑今（29日）表示，陸委會接獲通報，1月初有2名檢察官到中國河南旅遊，遭當地國安人員到下榻旅館盤查詢問，他提醒全國公務員，沒事儘量不要赴陸，若遇到異常情況要有警覺，勿洩漏機關、同事訊息，返台後一定要依規定通報，不要認為自己是基層、沒接觸國安機密，就沒被監控調查的風險。

梁文傑下午在陸委會例行記者會中表示，陸委會接獲通報，兩名新進的檢察官在今年1月初到河南旅遊期間，遭當地國安人員到下榻旅館內盤查詢問，詢問內容包括在服務機關任何種職位、兩岸共打訊息。

梁文傑表示，對岸國家人員對這兩名檢察官分發到該機關的任職時間、工作地點、職稱等個人資料都有掌握，也要求各兩位檢察官加入微信帳號互通聯繫。本案檢察官有所警覺，拒絕相關要求。

他說，中共正在利用台灣公務員缺乏風險意識和防備心的弱點滲透台灣，他說，公務員赴陸回來要填列相關資料，這個規定過去雖有但執行不嚴格，從現在開始會比較嚴格要求；他提醒全國公務員，附陸遇相關狀況切勿透露機關組織資料，尤其不要洩漏同事的資料和自己正在從事的職務，遇到異常情況回來一定要依照規定通報。

梁文傑說，最近陸委會陸續有掌握幾個個案，都是中方知道我方人員基本訊息，到飯店盤查、交朋友，嘗試拉攏，他提醒全國公務員，沒事儘量不要赴陸，若遇異常情況，一定要有警覺，不要洩漏機關、同事訊息，回來一定要報告，更不要認為自己沒接觸國家機密、職位不夠高，就沒有被監控調查的風險，因為對岸就是希望全方面掌握台灣社會，就算是戶所人員、健保局人員，過去所知道的案例，軍警被接觸也蠻多，看起來沒有集中在特別哪個部分，台灣的公務員赴大陸被盤查，都可讓中共建立台灣公務機關詳細資料庫。

