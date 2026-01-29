即時中心／高睿鴻報導

為遂行統戰台灣的意志，中方近年持續以各種騷擾、恐嚇手段，使服務於我國體制的公務人員心生恐懼；甚至動用兩面手法、「恩威並施」，企圖攏絡或滲透台灣的軍公教體系。近期更驚傳，有兩位台灣的檢察官，年初到中國河南旅遊時，遭當地國安人員「登門拜訪」、直接闖入其下榻旅館，隨即盤查訊問。陸委會副主委梁文傑今（29）日不僅證實此事，更提到中方還嘗試與兩人建立聯繫管道，所幸當事者均有所警覺、並且直接拒絕。

梁文傑說明，兩人被訊問的內容，包括在台服務的機關、擔任什麼樣的職位、以及關於「兩岸共打」的相關訊息；最終，中方掌握了兩位檢察官分發至機關的時間、工作地點、職稱等個人資料。不僅如此，梁文傑還說，中方更要求兩位檢察官加入微信帳號，以便持續互通聯繫，「還好本案的檢察官都有警覺，然後，拒絕這些中共國安人員的要求」。

承上述，梁文傑嚴正表示，再次提醒全國公務員，千萬別認為自己沒接觸國家機密、或覺得擔任的職務還不夠高，就自認沒有被中方監控、調查的風險。他更指出，倘若我國公務員遭到中共約談、盤查等，都會讓中國可建立關於台灣公務機關的資料庫。梁文傑也說，中共正在利用台灣公務員缺乏風險意識、防備心不高等弱點，不斷擴大對台滲透網路；因此，再次提醒全體公務員，赴中後切勿透露機關或組織的資料、尤其更別洩露同事的個資、以及自己正在從事的職務。

梁文傑更提醒，若赴中公務員有遇到上述情況，回國後應立即將異狀往上呈報。

快新聞／台灣兩檢察官「赴中旅遊」出事！驚傳遭國安人員盤查 陸委會回應了

陸委會副主委梁文傑。（圖／民視新聞）

至於我國是如何發現此事？梁文傑解釋，台灣過去就有針對公務員赴中設立規範，但執行面不嚴格；但現在，對於赴中的公務員，回來後一定嚴格要求填列相關資料，若遇到異常狀況一定要通報。因此他說：「最近，我們都有陸續掌握到一些個案，幾乎都是到了那邊以後，中方已經知道他們的基本資訊、個人資料等，然後前往飯店執行盤查；接著，可能會以『交朋友』等名義，遂行拉攏的意圖」。

因此，梁文傑再次強調，還是要提醒全國公務員，「沒事儘量別去那裡」，而如果真的碰到異常狀況，一定要有警覺，別洩漏機關內部的訊息、以及同事個資，且回國後一定要報告。他也重申說，這樣的事情絕非2026年才開始發生，像過去雖然有相關規定，但各機關沒有很認真落實通報；因此，上述的手法有可能已持續多年，「我不認為是現在才開始」。

快新聞／台灣兩檢察官「赴中旅遊」出事！驚傳遭國安人員盤查 陸委會回應了

陸委會副主委梁文傑。（圖／民視新聞）

特別是，梁文傑強調，從中方已能掌握到一些具體訊息來看，或許他們早就執行了類似任務好一段時間，所以無論如何，公務員若要前往中國，還是應該特別小心。他另也提醒，中共想要的資訊是方方面面、試圖全面性掌握台灣社會，並沒有特定集中在哪個部分；雖然過去的情蒐對象主要是軍警，但如今，其他領域的人員也可能成為目標，甚至連健保局、基層戶政事務所人員，都可能被盯上，「只要他們想要的某些資訊，你可能正好知道」。

所以總結上述，梁文傑重申說，千萬別以為自己是基層人員，就不會接觸到任何國家機密；有可能中方最想要的資訊，恰好就是特定公務員手上的業務。

原文出處：快新聞／2檢察官赴中旅遊竟遭國安人員闖旅館盤查 陸委會示警公務員「沒事別去」

