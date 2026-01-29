2檢察官赴中旅遊遭盤查 陸委會再揭：國安人員進入旅館

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



陸委會自去（2025）年起不斷宣導，公務員赴中港澳地區需主動申報，陸委會副主委兼發言人今（1/29）日於例行記者會主動揭露，有2位檢察官於今（2026）年1月初前往中國河南期間，遭中方國安人員到下榻旅館內盤查詢問。

梁文傑指出，有2位檢察官於今（2026）年1月初前往中國河南期間，遭中方國安人員到下榻旅館內盤查詢問，他們在詢問前已經掌握了2位檢察官分派到什麼機關任職、工作地點、職稱等個人資料，並詢問在服務機關的職務或兩岸共打等訊息。

梁文傑進一步提到，中方人員還要2位檢察官加入微信帳號，以互通聯繫，「還好2位檢察官都有警覺，拒絕國安人員的要求」，這些所謂「交朋友」的手段都是在「拉攏」，他也提醒公務員，勿認為自己沒有接觸國家機密，或自己的職務還不夠高，就覺得赴中沒有被監控調查的風險。

梁文傑提及，中共想要全方面掌握台灣社會，過去的確有許多案件是退役軍警前往中國遭到盤問，但目前看起來其他領域都有可能，例如健保局或是基層戶政事務所的人員都有可能剛好知道對岸想知道的資訊。

梁文傑強調，公務員赴中遭到中共約談盤查，都會讓中共針對我方公務機關建立詳細的資料庫，中共正在利用台灣公務員缺乏風險意識和防備心的弱點，不斷地擴大對台滲透網絡，因此前往中國勿透露機關組織相關資料，尤其不要洩漏機關同事的個人資料和自己正在從事的職務。

梁文傑呼籲，「沒事盡量不要去」，遇到異常情況，返台一定要依照規定通報，這次獲知相關事情，就是透過回報資料所掌握，過去雖然有相關規定，但各機關並沒有認真落實，這個狀況已經多年，不當盤問可能已經進行了相當一段時間。

媒體另詢問，公務人員資訊遭中方國安單位掌握，是否是我國資安系統遭入侵，梁文傑回應，不排除是駭客所為，但中共要掌握的方式多元，不限於資安，資安問題將有相關機關處理。

另外，梁文傑在1月16日的例行記者會中也主動揭露，多位8至9職等的公務員赴中國大陸時，除了入境通關時被盤查之外，竟然在下榻旅館房間內，被中國國安人員進房內訊問，查問職務內容、上司同事是誰等資訊，使得這些公務員心生恐懼。

梁文傑說明，自2024年1月1日開始到去年12月底，國人赴中失聯、遭留置盤查或限制人身自由的總共276個人，其中是失聯的95人，遭留置盤查的21人，遭限制人身自由的160人；涉及詐騙案的有114人，涉其他刑事案件的31人，因宗教活動則有14人。

