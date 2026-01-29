2檢察官赴陸被盤查 陸委會：沒事盡量不要去

（中央社記者李雅雯台北29日電）陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在記者會上表示，有2名新進檢察官今年1月赴中國大陸河南旅遊，遭當地國安人員在下榻旅館盤查，提醒公務人員「沒事盡量不要去（大陸）」。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑公布近期公務人員赴陸遭當地國安人員盤查案例。

他說，接獲通報，有2名新進檢察官在今年1月赴河南旅遊，遭當地國安人員在下榻旅館盤查、詢問，試圖打探職位、兩岸共打協議等訊息，對方掌握2名檢察官分發機關任職時間、工作地點和職稱等個資，要求加微信帳號、維持聯繫。

梁文傑表示，該案檢察官有所警覺，拒絕要求。必須再次提醒，公務人員不要以為沒有接觸國家機密或職位不夠高就沒有被監控、調查風險；中共試圖建立台灣公務機關資料庫，正在利用公務人員缺乏風險意識和防備心的弱點。

他強調，公務人員赴陸遇到異常狀況務必依據規定通報，切勿透露機關組織與個人相關資料。近期陸續了解到一些公務人員赴陸被盤查個案，對方以「交朋友」等名義試圖拉攏，提醒公務人員務必要有警覺性，「沒事盡量不要去（大陸）」。

梁文傑提到，中共想要全面性掌握台灣社會各方面，目前看起來沒有集中某部分公務機關的情況，過去較常收到軍警部分，現在看起來，其他領域也有可能，不管是健保署、戶政事務所，很可能對方想要的某些資訊，恰好正是某員承辦業務。

梁文傑提醒，簡任11職等以上公務人員等特定群體赴陸必須事先申請，倘若沒有按照相關規定申請、獲准，很可能在海關被擋下來，無法出境還會面臨損失，提醒公務人員倘若要赴陸，務必要遵守相關規定。（編輯： 周慧盈）1150129