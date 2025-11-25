「2次就中」接連搞大女學生肚子逼墮胎 36歲補教師逃亡2年！因1關鍵全栽了

新北市一名彭姓補習班老師，因涉嫌與2名女學生發生性關係，導致2名女學生雙雙懷孕墮胎，被家屬憤而提告，遭判處4年6個月徒刑。（示意圖，翻攝自免費圖庫Unsplash）

新北市一名彭姓補習班老師，因涉嫌與2名女學生發生性關係，導致2名女學生雙雙懷孕墮胎，被家屬憤而提告，遭判處4年6個月徒刑，不過彭男卻逃亡並被通緝，直到日前看醫院就診，因頻頻報錯身分證字號，引發院方注意隨即通報警方，才成功將逃亡2年的彭男逮捕歸案。

經警方調查指出，自稱「張志豪」的彭男日前於馬偕醫院就醫，因頻頻報錯身分證字號，引起院方注意、隨即通報警方，員警緊急抵達後，該男自知理虧，供出真實身分證字號，經警方確認是36歲的彭姓通緝犯。

回顧整起事件，彭男原在新北市新莊區開設補習班，然而擔任數學老師期間，竟陸續對班上2名女學生（化名玟玟、小琪）伸出狼爪，先是與玟玟在住處、住家2度發生性行為，並搞出人命，玟玟則擔心被家人發現，拿姊姊的健保卡到婦產科墮胎。

怎料，彭男再故技重施，與小琪交往，並2度發生性關係，再導致少女懷孕，離譜的是，這次彭男竟拿自己妹妹的健保卡給小琪，要求對方到醫院假冒身分墮胎，全案在2名少女成年後，透過社工真相才得以曝光。

對此，彭男遭判刑後，另還因詐欺被判處5年2個月有期徒刑，被通緝逃亡2年，直到這次就診才被查獲，警方也依法將彭男解送地檢署歸案。

