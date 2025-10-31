2次採檢還有病毒！豬瘟案場太髒 百名國軍徹夜清消

台中梧棲一處養豬場，爆發全台首例非洲豬瘟，就算經過兩次清消，仍驗出有兩處核酸陽性。（圖／東森新聞）





台中梧棲一處養豬場，爆發全台首例非洲豬瘟，就算經過兩次清消，仍驗出有兩處核酸陽性。因此，國軍前往支援清消，原本出動30名砲指部官兵到場，但案場實在太髒亂，長年的汙泥、糞便已成為地板的一部分，最後再增派80人徹夜清理。

機具車進駐，台中梧棲非洲豬瘟案場，將大型廢棄物陸續清除，國軍穿上防護衣，全副武裝，徒手搬運廢鐵，陸軍第十軍團砲兵，出動30位官兵，與市府動保處20名同仁，從30日晚間9點半開始，投入前置清理作業，但案場髒亂超預期，凌晨緊急連絡陸軍再增援80名官兵，進行第二輪清理。非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍：「去的時候才發現說，現場的清潔狀況非常不理想，清潔沒做好，消毒是沒用的。」

廣告 廣告

案場經過二次消毒後，又檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，市府請軍方支援，一共投入110名官兵連夜清理，不過疫情進入2輪防疫階段，疫情沒有擴大跡象，台中市府公布三大支持措施，包含廚餘進場免處理費，給予廚餘車司機補助，和豬肉攤商營業補助。台中市長盧秀燕：「我們會簡化行政作業，讓補助以做快的速度，到達這些相關我們要補助津貼的對象。」

中央地方持續攜手對抗疫情，但民進黨台中市議員不滿市府在處理非洲豬瘟荒腔走板，北上前往監察院遞交陳情書，調查市府的行政疏失並追究責任。民進黨台中市議員：「市長擺爛，官員瀆職。」

立委（國）羅智強：「在民進黨的世界裡面，危機就是所謂的，發國難財的機會，危機就是做政治操作的機會。」

台中市副市長鄭照新：「如果有同仁，他的作法有相關的，司法的部分，絕對不會包庇，絕不寬貸。」

藍綠互相指責，只怕讓外界看到，政治攻防凌駕防疫。