2次組改！兒童、長照、公衛業務整合 衛福部：年底提修法

總統賴清德今日宣布，衛福部將成立兒童及家庭署，衛福部長石崇良表示，除了成立兒家署專責整合兒童健康、福利保護、發展等業務，衛福部也將進行組改，將整合長照相關業務，並將公共衛生業務交由國健署負責。組改規劃預計年底前向行政院提出組織法修法草案，希望明年立法院第一會期通過。

總統賴清德表示，中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基在自己當行政院長、副總統時就曾拜訪，希望建立兒童專責單位，因此自己當上總統時，就提出可以來推動，未來衛福部將成立兒童及家庭署，有一個兒童專責單位照顧兒童身心健康發展，回報呂教授多年來的奔走。

衛福部長石崇良接受媒體聯訪說明，賴總統先前就指示，面對少子女化後，兒童照顧、保護福利，希望整合成一個專責單位。因此，衛福部已向行政院提出，按照總統指示方向，成立「兒童及家庭發展署」。

石崇良表示，兒童及家庭署將整合兒童的健康促進、預防保健、福利、保護等業務，也包括兒童發展早療服務，全部整合成專責單位負責。

另外，石崇良指出，衛福部也將進行2次組改，同時調整及整合長照單位業務；另外，社會關心的醫療、公共衛生業務，也希望有專門單位負責，目前規劃以國民健康署擔負公共衛生推動、健康促進等。

石崇良表示，目前衛福部二次組改規劃，預計在年底前向行政院提出組織法（衛生福利部組織法）修法草案，希望在明年立法院第一會期通過。

