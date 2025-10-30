2次調解失敗！NewJeans敗給ADOR 立即再上訴

韓國女團NewJeans和所屬經紀公司ADOR娛樂合約爭議中敗訴。（圖／翻攝自NewJeans X）





韓國女團NewJeans和所屬經紀公司ADOR娛樂經歷兩次調解，合約爭議今（30日）由法院進行最終判決，結果為ADOR娛樂勝訴，而NewJeans也迅速提起上訴。

根據韓媒報導，首爾中央地方法院民事合議第41庭針對ADOR娛樂和NewJeans五名成員提起的專屬合約有效性確認訴訟進行了宣判，判決結果為ADOR娛樂勝訴，因此NewJeans無法離開ADOR娛樂。

法院表示：「僅憑閔熙珍前代表被解職，難以認定ADOR娛樂違反了專屬合約。」並指出：「閔熙珍為NewJeans的獨立展開了輿論戰，這並非出於保護NewJeans的目的。」

廣告 廣告

判決宣布後，NewJeans成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein的法律代理人表示：「我們尊重法院的判斷，但目前與ADOR娛樂的信任關系已完全破裂，已無法回歸ADOR娛樂並繼續正常的演藝活動」，並提起了上訴。

ADOR娛樂和NewJeans的合約訴訟從去年11月開始，NewJeans成員由於閔熙珍以ADOR娛樂被解職等ADOR娛樂經營層變動，主張信任關係破裂、未履行專屬合約義務為由，宣布解約並獨立活動，不過ADOR娛樂反駁稱合約關系依然有效，並於同年12月提起了專屬合約有效性確認訴訟。

在今日宣判前，今年8月14日以及9月11日都由法院進行調節調解，但雙方未能達成協議，而如今成員們決定上訴，訴訟將不可避免地長期化。



【更多東森娛樂報導】

●TWICE魔鬼行程撐不住！彩瑛也病倒 粉絲怒轟：太誇張

●路雲當兵好開心！「曾體檢出狀況」 入伍直呼：我去去就回

●EXID Hani婚事再延！醫療過失致死 「未婚夫移送檢方」

