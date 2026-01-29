「2次關門聲」揭冷血行徑！司機目睹役男倒臥棄之不顧

檢警偵辦台64線快速道路丟包致死案獲得重大進展，關鍵證據來自車內行車紀錄器錄下的「兩次關門聲響」。46歲林姓多元計程車司機在警方追問下坦承，確實曾經下車查看狀況，當時已發現25歲溫姓替代役男倒臥在車道上，卻沒有採取任何救援行動。

溫男在台64遭4車輾過慘死。（圖／資料畫面）

案發時間為25日凌晨，溫男透過叫車軟體從台北市文山區搭車，準備返回板橋住處。監視器畫面顯示，溫男上車前走路狀態尚稱正常，看不出有嚴重醉酒的情形，這讓車上發生了什麼事更顯得撲朔迷離。

新北警中和分局調閱的車內錄音檔案顯示，林姓司機曾多次喝斥「先生請不要踢我椅背跟車」、「你可以躺下，但不要踹」，接著爆出粗話要求對方下車。錄音中收錄到類似踢踹椅背的「叩、叩」撞擊聲，但令人費解的是，溫男從頭到尾沒有出聲回應，也沒有與司機發生任何口角爭執。

行車紀錄器顯示，溫男從上車到被丟包12分鐘不發一語。（圖／翻攝畫面）

錄音檔也記錄到「兩次關門聲」，第一次關門後，林姓司機走下車查看；他供稱當時已經看到溫男躺在快速道路的行車道上，處境相當危險。然而，林男並未將人移至路肩，也沒有設置任何警示標誌，反而重返車上即為第二次關門聲，隨即駕車揚長而去。

林男稱自己離開大約1分鐘後就撥打電話報案，只是等到警消人員抵達現場時，溫男已經被後方四輛車連續輾過，頭部重創、全身多處骨折，當場死亡。由於溫男在車上的異常沉默狀態，檢警將進一步化驗其體內是否含有酒精或其他藥物成分，全案朝向遺棄致死方向偵辦。

