2款氣喘急救藥明年退出台灣 蘇一峰痛批：藥價太低

兩款氣喘急救藥即將退出台灣。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

兩款廣泛使用的氣喘急救藥物「備喘全」和「備勞喘」將於明年退出台灣市場，影響估計高達一兩百萬患者的治療。胸腔內科醫師蘇一峰指出，藥價過低可能是德國原廠決定停止供應的原因之一，而藥廠則發表聲明表示，基於環境永續考量將全球逐步停產此類產品。食藥署已表明國內仍有其他替代藥物正常供應，並協調相關藥商增加供應量能，但醫師提醒患者需與醫生討論找出適合的替代藥物。

胸腔內科醫師蘇一峰於24日在臉書發文警告，氣喘與肺阻塞患者隨身攜帶的急救藥物「備喘全」和「備勞喘」即將退出台灣市場。這兩款德國原廠生產的藥物目前是普及率最高的氣喘急救藥物，一旦退出台灣，初步估計將影響一兩百萬人的就醫治療。

醫師蘇一峰在臉書發文表示要出人命了。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

這則消息一出，引發許多網友的擔憂，尤其是有氣喘孩子的家長和氣喘患者。許多患者表示，這款藥曾多次在緊急情況下救了他們的命，對氣喘患者來說非常重要。

對於退出台灣市場的原因，藥廠發布公告解釋，基於全球包括美國、歐盟等法規，以及符合台灣永續發展目標，決定全球逐步停止生產傳統加壓定量吸入器類產品，以避免推進劑的氣體排放導致碳足跡增加。蘇一峰認為，在歐美市場仍可使用的前提下，台灣卻首先退出，顯示台灣藥物韌性不足，重要原因是藥價太低。他指出，這種急救藥物可噴200次，藥價卻只有135元，平均每噴一次連一元都不到。

藥廠公告停產原因。（圖／TVBS）

食藥署表示，藥廠已於112年函文告知將全面停止生產這兩款藥品，預計在明年7月完成最後輸入規劃後停止供應。食藥署強調，國內還有其他成分相同、藥理機轉相同且具相同治療位階的口腔吸入劑藥品許可證，目前均正常供應，且已協調相關藥商協助增加供應量能。

食藥署回應國內還有替代藥物。（圖／TVBS）

蘇一峰補充說明，替代「備勞喘」的藥物是「泛得林」（Ventolin），但價格比原藥貴兩三倍，市場普及率較低，擁有泛得林的醫療院所可能只有一兩成。至於「備喘全」，目前市場上沒有適合的替代藥物。他強調，無法保證替代藥物對患者的效果會與原先的藥物相同，建議患者應與自己的醫師多討論病情，才能找到最適合的替代藥物。

