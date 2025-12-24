2款氣喘藥明年退出台灣！胸腔醫：救命藥沒了

許多罹患氣喘、肺阻塞的患者，會隨身攜帶急救用的支氣管擴張劑，胸腔科醫師蘇一峰表示，德國藥廠「百靈佳殷格翰」進口的備喘全（Berodual）、備勞喘（Berotec），確定明年退出台灣，質疑背後原因就是健保藥價開價太低賤，德國原廠空運不符成本；有胸腔科醫師分享蘇一峰的貼文，直言「沒有替代藥品的要命缺藥」，貼文曝光後引發熱議。

蘇一峰今在臉書粉專發文表示，備喘全、備勞喘是氣喘與肺阻塞的隨身攜帶用的急救藥物，「喘起來的急救擴張劑，帶在身上可以在關鍵時刻救你一命！」，沒想到卻要退出台灣；他質疑，兩款藥品退出台灣的原因，是健保藥價開得太低賤，德國原廠空運來台不敷成本，未來就算有錢也買不到，「全都要感謝台灣的任性醫療！」

對此，許多網友紛紛回應，「以後真的沒事情不能生病」、「給需要的人，留條活路吧！」、「所以為什麼立委不去修這些健保相關法案，還是沒辦法修？」、「氣喘病很需要這藥，沒有這藥，死得比罕病還快，一口氣不過來就慘了，做的事都不是人事」、「感覺台灣越來越不適合居住了…」。

一名胸腔科醫師分享蘇一峰的貼文，直言「沒有替代藥品的要命缺藥」；不少曾用過這兩款藥物的病患也紛紛留言，「這是我隨身攜帶的藥欸！」、「天啊！我就是必須隨身攜帶備勞喘，上個月慢簽領不到藥，心裡就很毛⋯可怕」、「我的必備藥啊」、「小時候的氣喘救命藥竟然不賣了」。

