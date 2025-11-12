2歲兒多次眼傷就醫「竟是親生母親下毒手」？母親涉虐童被捕 警方調查是否涉及另名長女

西班牙阿利坎特警方日前逮捕一名女子，涉嫌長期以刺激液體傷害年幼兒子眼睛。（示意圖／達志／美聯社）

西班牙阿利坎特市近日發生一起駭人聽聞的虐童事件，一名27歲的阿爾及利亞籍女子，涉嫌長期向年僅兩歲的兒子眼睛投灑不明刺激性液體，造成男童嚴重眼傷。警方日前正式將該名女子逮捕，並懷疑她可能也與7歲女兒的失明有關，案件正在進一步調查中。

根據西班牙《國家報》和《歐洲新聞社》的報導，警方是在醫療單位報案後介入此案。兩歲男童自今年1月以來多次因眼部炎症住進阿利坎特的巴爾米斯綜合醫院，院方觀察到一個異常狀況，每當母親陪同用藥時，男童情緒極度不安，但在無母親陪伴時則反應平穩。這一點引發醫療人員懷疑，並最終確認病因為人為投灑化學刺激物。

廣告 廣告

醫院方面排除自然病因，並提出正式通報。檢方隨後啟動司法程序，法官裁定對母親實施禁止接近兒子的限制令。自母子分開後，男童病情快速改善，近期已出院，由社福單位安排寄養照護。

警方指出，該母親可能患有「代理型孟喬森症候群」（Factitious disorder imposed on another），這是一種罕見精神疾病，患者會蓄意對兒童造成病症以博取醫療或社會關注。

更早之前，這名女子於2020年2月攜帶長女從阿爾及利亞入境西班牙，女童當時僅2歲，即出現視力問題並持續接受眼科治療。儘管目前尚無足夠證據證實其失明與母親有關，警方已就此展開另案調查，並檢視是否存在類似施害模式。

此外，該女子過去曾向警方表示無法照顧孩子，希望政府協助安置，曾因涉嫌遺棄遭到短暫拘留，但不久後又重新獲得監護權。直到今年夏季，男童情況惡化並住院觀察，才讓整起案件逐步水落石出。

目前該女子拒絕在警方訊問期間供述，案件已轉由少年犯罪專責單位深入偵辦。醫療報告指出，若再持續暴露於刺激物下，男童恐步上姊姊後塵，完全喪失視力。

該名女子7歲長女為視障者，警方不排除兩起傷害事件可能存在關聯性。（圖／翻攝自X，@diariomallorca）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場

律師名門劈腿2／前女友掏百萬送高價名牌 還幫寫報告夢醒討債被拒

獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」