2歲兒總是踮腳走路！陳彥婷驚覺異常「帶去看兒童復健科」找到原因：別怕早療被貼標籤

YouTuber陳彥婷和老公「巨人」育有2子，其中小兒子「元寶」今年剛滿2歲，自從學會站起來之後，就總是踮著腳尖，就連跑跳時都不會用腳跟著地。因此她考慮過後，決定帶孩子到醫院做評估，得知孩子需要開始復健，心裡反而安定下來：「藉著機會更了解孩子、發現問題，更確認孩子的狀況都是好事！」

陳彥婷坦言，大兒子也曾經習慣用腳尖走路，但後來自然而然就變得正常，因此她剛發現元寶有這種情況時，並沒有馬上強迫孩子改善。直到最近，她開始疑慮「時間好像有點久」，加上有從事幼教職業的網友看到影片後也私訊提醒，於是陳彥婷下定決心「去給醫生評估看看」，到兒童復健科檢查後確認需要復健，最好也在家裡多按摩、練習。

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陳彥婷夫妻努力陪孩子復健、練習。（圖片來源：FB 陳彥婷Tiffany）

（另開新視窗）

陳彥婷夫妻努力陪孩子復健、練習。（圖片來源：FB 陳彥婷Tiffany）

陳彥婷PO出影片，分享夫妻倆在家帶元寶練習的模樣，孩子起初總是無法適應腳跟著地，兩人就耐心陪他嘗試，加上大兒子也在旁邊幫弟弟加油，過了一個小時左右，元寶才終於可以腳掌貼地站穩。雖然過程不容易，但陳彥婷意外地平靜：「本來以為我會焦慮，結果心反而比較安定，因為找到原因了。」

陳彥婷坦言，許多網友都會問她「會不會覺得被說要評估、早療是貼標籤」，但她反而覺得評估不是壞事，只要能及早了解孩子的狀況、找到適合的解決方法，那就是正面的事情，「養育孩子真的是重重關卡，每個孩子真的不同，發育也完全不一樣，但觀察是自己的，覺得不對、怪怪的，那就尋求專業找答案。」

復健是條長遠的路，但陳彥婷提醒自己「慢慢來，對孩子要有信心」，只要開始嘗試，就是在往好的方向前進。她也跟眾多網友分享，每個孩子踮腳的原因不見得相同，有的可能是高敏感，也有可能是筋太緊。若發現小孩有類似問題，建議還是直接帶去兒童復健科評估，並且家長要全力配合治療師，才能找到最適合的復健方式。

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