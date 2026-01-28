2歲兒1句話惹哭Selina！昔遭火吻感謝「再生爸爸」細心補皮 才有機會當「腰果的媽」

Selina為林口長庚前前燒燙傷中心主任莊秀樹追思會拍攝影片，細數被火吻意外後，莊醫師有如她「再生爸爸」的種種事蹟。翻攝IG＠selinanahaha

林口長庚醫院 27 日舉行一場令人動容的追思會，緬懷國內燒燙傷權威、前燒燙傷中心主任莊秀樹。莊秀樹2025年12月因主動脈剝離辭世，享年73歲，曾於2010年歷經火吻重創的藝人Selina（任家萱），特別錄製影片表達感念，哽咽形容莊醫師是她的「再生爸爸。」

她在影片中細數當年在病榻上的點滴，並感性表示：「莊醫師的妙手回春給了我新的生命，讓我有重生的機會。也是這個機會，讓我可以在生命裡面有了新的生命，我成為了腰果的媽媽。」

咆哮聲後的醫者仁心！Selina 憶莊秀樹妙手回春 頭皮補皮宛如「天然網襪」

Selina透過影片回憶住院期間對莊醫師的深刻印象，她坦言當時覺得莊醫師脾氣不太好，但後來才明白，那是代表病人復元狀況不理想，Selina感性說道：「每一個咆哮聲的背後，代表的都是對病人的關心和在意。」

她更透露醫療團隊為了讓她能重返螢光幕，在雙腿補皮時極為用心，甚至連頭皮取皮的部位都處理得非常均勻，她開玩笑形容：「我的補皮像是穿上了天然的網襪。」

原本Selina每年生日都會邀請醫師們敘舊，沒想到去年因忙於育兒，聚會一延再延，直到12月驚聞莊醫師離世的消息，讓她感到萬分難過與遺憾。她曾想過若去年有成行，是否就能介紹莊醫師給腰果認識？但隨後她也豁然開朗，可能約了莊醫師他也不會來，「其實莊醫師蠻難約的。」她再次謝謝莊醫師拯救了無數生命，也讓她明白「活在當下、愛要及時」的真諦。

Selina感謝莊秀樹醫師（右）為她細心植皮，讓她有機會能當腰果的媽。翻攝鏡週刊、長庚醫院網站

媽媽受傷痛痛？2歲腰果童言療癒傷疤 Selina 淚曝莊醫師給予重生契機

最讓粉絲鼻酸的，是Selina提到腰果有一天指著她的腿說：「媽媽受傷痛痛。」這句稚嫩的關心讓她當場紅了眼眶。她溫柔地告訴兒子：「媽媽曾經受傷，可是現在痊癒了，不痛了。」

Selina坦言，每當看著身上的疤痕，就會想起這位重生爸爸。她在影片最後帶著腰果對天空道謝，腰果用純真的聲音詢問「莊醫師在哪裡？」得知莊醫師在天堂後，小腰果乖巧跟著媽媽複誦感謝之意。影片最後，她更帶著2歲兒子腰果一字一字說出：「謝謝莊醫師，你是媽媽的救命恩人。」瞬間讓現場情緒潰堤。



