2歲出道 32歲神木隆之介今宣布結婚 感謝粉絲盼外界尊重私生活

日本人氣男星神木隆之介宣布與圈外女友結婚。（翻攝神木隆之介X）

日本人氣男星神木隆之介今（10）日正式宣布結婚消息，透過所屬事務所發表書面聲明，證實已與一名圈外一般女性登記結婚。他在聲明中向一路支持的粉絲表達感謝，並表示未來將以更成熟的心態面對工作與人生，也請外界給予家人與另一半更多私人空間。

神木隆之介與佐藤健是多年好友。（翻攝神木隆之介X）

據了解，神木隆之介並未公開妻子姓名、職業等細節，僅低調說明對方為非演藝圈人士，相關婚禮與後續安排也未對外說明。消息曝光後，迅速登上日本各大入口網站熱門話題，引來大批粉絲與圈內好友送上祝福。

廣告 廣告

神木隆之介為《你的名字》男主角「立花瀧」配音，今年10周年紀念音樂會，他也到場欣賞。（翻攝神木隆之介X）

現年32歲的神木隆之介2歲即以童星身分出道，演藝資歷近30年，是日本少數成功從童星轉型的一線實力派演員代表。代表作包括電影《妖怪大戰爭》、《神的病歷簿》、《屍人莊殺人事件》，以及NHK大河劇《鐮倉殿的13人》。此外，他在動畫配音領域同樣具指標性，曾為《神隱少女》、《你的名字》、《借物少女艾莉緹》等國民級作品獻聲。

更多鏡週刊報導

舒淇華麗轉身當導演！《女孩》入圍香港金像獎2獎 成本屆最大黑馬

《隧道大逃殺》虛擬棚+AI特效超逼真 ​莊凱勛看成片驚嘆：天崩地裂就在眼前

李千娜失言遭炎上 胡瓜：她如期演出《鑽石舞台之夜》