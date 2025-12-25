2歲女童墜河！慘遭食人魚攻擊「頸部被啃爛」身亡 父母見屍體崩潰

國際中心／綜合報導

近日，巴西一名年僅2歲的女童（Clara Vitoria），不慎從洞口墜入河中，父母發現她失蹤，急忙到處找人，最後在附近河邊發現她的屍體，女童被食人魚攻擊，頸部幾乎被啃爛，讓父母悲痛不已，當地警方已介入調查。

巴西一名年僅2歲的女童遭食人魚攻擊身亡。（示意圖／pixabay）

根據外媒《每日郵報》（Daily Mail）報導，女童居住在位於巴西北部、亞馬遜州科阿里市，一家人住在水上漂浮屋，當時女童疑似從屋內（預計要建浴室區域）的一處洞口，不慎跌入河中，而父母發現女童不見時，焦急的慌張找人。

遺憾的是，女童被發現時已無生命跡象，她在河中遭受食人魚攻擊，且大多數的傷口都集中在頸部，目前當地警方已介入偵辦，遺體也將送驗釐清死因。

巴西一名年僅2歲的女童遭食人魚攻擊身亡。（示意圖／翻攝維基百科）

