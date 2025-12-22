2歲女童好奇手指戳椅洞「卡住」爆哭 119連人帶椅送醫鋸開助脫困

記者潘靚緯／苗栗報導

2歲女童因好奇把手指插入塑膠椅的洞洞拔不出來，因疼痛大哭，救護人員小心翼翼鋸開椅面。(圖／翻攝畫面)

苗栗頭份市1名2歲女童，昨(21)日陪爸爸參加社區的冬至活動，小女童因好奇把手指插入塑膠椅的「洞洞」玩卻拔不出來，緊張又疼痛讓她不停哭叫，救護人員獲報後連同女童與椅子一起帶到醫院，在手指塗上凡士林後，小心翼翼慢慢鋸開，再剪開手指旁的塑膠椅面，耗費半小時順利讓女童平安脫困。

女童手指卡住因緊張疼痛大哭，救護人員連人帶椅送往急診室處置。(圖／翻攝畫面)

消防局指出，21日中午11時53分接獲通報，指出頭份市田寮社區活動中心，有女童手指遭椅子夾困，立即派遣救護人員抵達，發現2歲女童的右手插入塑膠椅的孔洞，她神情緊張，因手指頭疼痛腫脹放聲大哭，爸爸只能將她緊抱在懷中安撫。

救護人員在女童手指塗抹凡士林保護，所幸女童脫困後無大礙。（圖／翻攝畫面)

基於安全考量，救護人員決定將女童連同椅子一起帶上救護車，送往為恭醫院急診室處置，先用凡士林塗抹卡住的手指，增加潤滑與保護，再用醫療被覆蓋，以車刀鋸鋸開椅子缺口，鋸出一些空間，再用老虎鉗小心翼翼破壞手指周圍的椅面，歷經半小時左右，終於讓女童的手指脫困，雖然手指因擠壓腫脹約2倍大，所幸女童手指沒有大礙，結束一場虛驚。

