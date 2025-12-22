2歲女童手指卡塑膠椅！消防「迎神明」抬送急診 醫護心疼破壞救援

2歲女童右手中指卡進社區活動中心的塑膠摺疊洞洞椅，家長嘗試拉出未果後緊急求助119。消防隊員抵達現場後，將女童連人帶椅送往醫院。救護人員如「迎神明」般將坐在椅子上的女童抬進急診室，並使用破壞器材成功切開塑膠椅，讓小女孩的手指脫困。幸運的是，雖然手指腫脹，但女童並無大礙。這起意外提醒大家要留意兒童使用各種設施時的安全問題！

2歲女童手指卡椅 急診室破壞器材救援。(圖／TVBS)

2歲女童手指卡塑膠洞洞椅，一場意外讓小女孩右手中指卡在社區活動中心的塑膠摺疊洞洞椅中無法脫困。家長嘗試拉出未果後緊急求助119，消防隊員隨即趕到現場，將女童連人帶椅一起送往醫院。在醫院急診室內，救護人員以「迎神明」般的方式抬著坐在椅子上的女童進入，並使用破壞器材成功切開塑膠椅，讓小女孩的手指脫困。幸運的是，雖然手指腫脹，但女童並無大礙。

幼童手指卡塑膠椅 消防隊連人帶椅急送醫。(圖／TVBS)

這起事件發生在苗栗頭份田寮社區活動中心，當時2歲小女孩跟隨父親來到活動中心，坐在塑膠摺疊椅上。女童可能因好奇或無意間將右手中指伸進椅面的洞中，結果手指被卡住無法拔出。家長嘗試幫忙卻無法讓手指脫困，情急之下只得撥打119求救。

消防隊員抵達現場評估後，決定直接將女童連同椅子一起抬上救護車送醫。為確保行車過程中的安全，隊員還特別調整了椅子在車內的位置，並同時通知同仁帶破壞器材到醫院會合。抵達醫院後，救護人員如同「迎神明」般，將坐在椅子上的女童一起抬進急診室。

小女孩的手指脫困，雖然手指腫脹但無大礙。(圖／TVBS)

在急診室內，女童因疼痛和驚嚇而哭得聲嘶力竭，醫護人員看了也跟著心疼，不斷安慰她「好了好了不哭」。頭份消防分隊隊員彭啟維表示，救護人員到達醫院後，立即使用破壞器材成功讓女童順利脫困。

經過一番努力，消防隊員終於破壞了洞洞椅，讓女童的手指成功脫困。雖然小女孩的手指因為卡住而出現腫脹情況，但所幸並無嚴重傷勢。這次的意外事件雖然驚險，但也提醒大家要留意兒童在使用各種設施時的安全問題，避免類似意外再次發生。