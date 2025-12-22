2歲女童手指卡椅洞嚎啕大哭！消防連人帶椅急送醫

苗栗縣消防局接獲民眾報案，指稱頭份市南田路有一名女童手指遭夾困，請求消防救護協助。消防局隨即派遣頭份分隊人車前往現場處理。

消防人員抵達社區發展協會後，發現一名2歲女童的右手中指塞入折疊塑膠椅座墊的透氣孔洞，因手指腫脹無法自行抽出。女童因疼痛而嚎啕大哭，現場氣氛相當緊張。

救護人員立即與家屬進行溝通，評估現場狀況後決定採取連人帶椅送醫的處置方式。同時，消防局調派勤務車攜帶專業破壞器材前往醫院協助救援工作。

抵達醫院後，消防人員在醫護人員的配合下，使用破壞剪小心翼翼地將塑膠座墊一塊塊拆剪。經過細心的操作，成功協助女童的手指順利脫離椅子的束縛。經醫師檢查，女童右手中指出現紅腫現象，所幸經過治療後並無大礙。

針對此次事件，苗栗縣消防局特別提醒民眾，若發生手指或肢體夾困的情形，切勿因緊張焦急而強行拉扯，以免造成二度傷害。正確的處理方式應該是第一時間撥打119請求專業救援。

消防局表示，遇到類似狀況時，應由消防人員到場進行專業評估，視情況使用破壞器材協助脫困，或立即送醫處置。這樣的處理方式能確保患者安全，並將傷害風險降到最低。

此次事件也提醒家長，在帶領幼童參加活動時，應特別注意環境中可能存在的安全隱患，避免類似意外再次發生。

