2歲女童落河遭食人魚圍攻 5分鐘就被咬爛慘死

巴西亞馬遜州傳出一起駭人意外，一名年僅2歲的女童在住家外不慎跌入河中遭食人魚群攻擊，頸部嚴重受傷，送醫前已無生命跡象。

據《Mirror UK》報導，死者為2歲女童克拉拉・維多莉亞（Clara Vitoria），與父母居住在亞馬遜州科阿里市附近一處臨河的住宅。意外發生當天，女童在父母一時疏忽下離開視線，從屋內準備興建浴室而打穿的洞口跌入河中。

即使女童父母5分鐘內就在河內找到女兒，但女童已經身受重傷，當場失去呼吸心跳。警方指出，女童遺體傷勢集中在頸部，判斷是遭食人魚攻擊撕咬所致，將進一步請法醫進行死因鑑定。

根據當地警方調查指出，女童跌落的區域是家中規畫興建浴室的地方，因此在房屋結構上打洞後，沒有設置圍欄或護欄，警方對此已經正式立案調查事故的細節，還有女童喪命的相關責任歸屬。

