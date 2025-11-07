2歲男童下體破皮哭喊：finger inside！惡女師虐童被炒想復職…法官不准

記者吳泊萱／彰化報導

彰化「頂尖保進幼兒園」爆出集體虐童及疑似性侵害事件，其中1名男童遭教保員不當對待，出現創傷後壓力症候群，常常半夜驚醒哭喊。（圖／立法委員林月琴辦公室提供）

彰化市頂尖保進幼兒園，去年11月爆發虐童案，一名2歲男童遭李姓女教保員「不當對待」，造成肛門擦傷紅腫，男童疑似因此出現創傷壓力症候群（PTSD），常在半夜驚醒哭喊「老師不要、finger inside（手指在裡面）」。事後李女被查出不當對待幼生次數高達153次，遭幼兒園解雇，李女不滿提訴訟，要求確認僱傭關係存在，並要求園方給付薪資與獎金。法官勘驗監視器畫面後，認為李女有多次不當行為，情節重大，判決李女敗訴。

廣告 廣告

回顧案件發生經過，去年11月中旬，有家長指控2歲兒子屁股出現紅腫等跡象，觀察半個多月後，狀況並未好轉。12月5日，孩子返家向父母哭喊「屁股痛」，經檢查發現孩子肛門出現破皮狀況，帶往醫院驗傷，才知道是肛門擦傷，且疑似曾遭異物入侵。

家長指控，孩子遭李姓女教保員「不當對待」，造成肛門擦傷紅腫，如今懼怕上學，連洗澡脫褲子都有陰影，甚至還會在睡夢中哭喊大叫「老師不要」、「finger inside（手指在裡面）」，懷疑孩子遭老師指侵。

事後園方調閱監視器畫面，發現李女多次對幼生拉扯、拖行、搖晃、揮打、甚至出現腳踢等粗暴舉動，造成幼生哭泣恐懼，認為其嚴重違反《教保服務人員條例》及雙方勞動契約，在2024年12月27日寄發存證信函，依《勞動基準法》規定予以解僱。

李女不滿遭解雇，怒告園方提確認僱傭關係存在，要求園方給付薪資與獎金。案件審理期間，李女全盤否認指控，並主張自己在園內任教長達10年，未有任何懲處紀錄，畫面中的不當行為都是「事出有因」，她只是在教導幼生，並非不當管教或體罰。李女律師則主張，即使李女行為失當，也應考量其為初犯，應採記過、調職等其他懲戒手段，直接解僱並不合法。

廣告 廣告

但法官當庭勘驗監視器畫面後，認為李女行為粗魯，明顯缺乏愛心、耐心，已超過一般社會通念可忍受的程度，屬於情節重大的不當管教行為，已違反《教保服務人員條例》；另外，李女曾因不當管教遭家長提告，案件在地檢署就達成調解，並未上法院，又因體罰問題，多次遭園方及其他搭班教師口頭告誡，已非初犯，幼兒園屬合法解僱。

法官最終認定李女請求復職、給付薪資及獎金於法無據，全數予以駁回。此外，彰化縣府也根據調查結果，對李女開罰23萬元，並依《教保服務人員條例》規定，命李女3年內不得再擔任教保服務人員；全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

台中博弈機房1年金流破4億！「贏10萬不出金」賭客怒檢舉…警方上門抄了

彰化離奇車禍！男騎車自撞「噴飛草叢」臉破大洞血狂流…重傷昏迷搶救中

國中開始長胸部！30歲男挺「B罩杯」去當兵…崩潰喊：心理陰影超大

今「立冬」能量大轉換！4生肖遇冷越強還有貴人幫忙…12月前財運暴漲

