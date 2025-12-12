2歲男童流感併發肺炎！才打完點滴家長自行帶走 深夜抱回醫院已身亡

（示意圖非當事人／報系資料照）

不只日本流感拉警報，近日大陸也傳出因流感發生的憾事！四川都江堰市一名2歲9個月男童因流感併發肺炎被家長帶到醫院治療，但男童打點滴結束後家長自行把他帶走；深夜再度返院時，男童已無生命跡象，搶救無效宣告死亡。這起事件目前正接受官方調查，家長也積極配合。

根據陸媒《九派新聞》報導，四川都江堰市衛生健康局今日通報，當地一名年僅2歲9個月的胡姓男童於12月10日19時許被送入都江堰市婦幼保健院，經診斷為「流感併發肺炎」。醫師立刻替男童靜脈輸液（俗稱打點滴）；豈料，男童家長在男童打點滴結束後，未再與院方做進一步溝通，便自行帶著孩子離開院區。

廣告 廣告

到了當晚23時34分，家長抱著孩子匆忙返回醫院急診，男童已沒有生命體徵。醫護團隊立即展開搶救，但最終仍回天乏術，男童於11日凌晨宣告臨床死亡。

這起事件引發外界質疑是否涉及醫療疏失，或男童在離開醫院期間發生什麼狀況導致病情急速惡化。對此，都江堰市衛健局表示深感痛心，並已成立專案調查，同時協助家屬透過司法途徑釐清真正死因。當局強調會全力查明原因，及做好家屬後續安撫工作。

至於台灣已經過了流感高峰期，據疾管署最新疫情資料顯示，11月30日至12月6日台灣類流感門急診就診約8.5萬人次，雖較前一周略降，但仍出現21例流感併發重症及15例死亡病例，疫情預估本周可能再度升溫。流行的病毒株以A型H3N2為主，當局亦提醒民眾儘速接種流感疫苗、注意呼吸道症狀並及早就醫。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

搭機行李托運貼紙該不該撕除？桃機給答案「會影響判讀」

每個月飛日本想定居！網紅曝「4大不適應」：更想待在台灣

陳冠希「不雅照事件」有內幕！王晶爆外流關鍵：不是送修電腦