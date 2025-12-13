2歲男童流感併發肺炎！打完點滴回家 4小時後抱回醫院已斷氣

小朋友打點滴示意圖。取自Pexels



一名2歲的男童因流感併發肺炎，進醫院打完點滴後返家，豈料，四小時後，家屬再抱著男童返回醫院時，人已經無生命跡象，醫護人員全力搶救，依然回天乏術。

事件發生在中國四川都江堰，根據陸媒《九派新聞》報導，都江堰市衛生健康局在12日通報，2歲9個月的胡姓男童，在10日晚間19時許，因流感併發肺炎收治入院，打點滴後，家屬自行將男童帶離醫院。

當晚，23時34分返回醫院，男童已無生命跡象，醫護人員實施搶救無效，在11日凌晨死亡。官方指出，已經展開調查，且引導家屬透過司法途徑查明原因。

至於台灣的流感疫情部分，疾管署9日招開記者會表示，國內上週新增21例流感併發重症、15例死亡病例，原本預估流感疫情將於12月中旬逐漸升溫，由於近日東北季風來襲氣溫下降，且不少民眾在大眾運輸上並未配戴口罩，顯示流感疫情警覺性不足，預估疫情可能本週就會開始升溫。

