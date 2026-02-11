2歲童吃花生嗆到「氣管裡狂跳舞」血氧掉到63%險喪命

林口長庚急診兒科醫師吳昌騰日前收治一名2歲病童，因家長餵食花生嗆入呼吸道，導致右肺塌陷、血氧驟降至63%，經跨科團隊緊急手術取出異物後才保住性命。

一名2歲病童，因家長餵食花生嗆入呼吸道，導致右肺塌陷、血氧驟降至63%。（示意圖／Pixabay）

吳昌騰在粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」表示，該名病童發病前還在家中活蹦亂跳，嘴角沾著零食碎屑，直到大人隨手遞了幾顆花生給他吃，孩子突然出現劇烈咳嗽、想吐、呼吸困難等症狀，家長緊急將他送醫。

醫療團隊在檢查過程中發現，病童的血氧濃度從入院時的97%持續下滑，每一次數值降低都像在生命倒數。吳昌騰指出，透過X光、鼻咽鏡檢查，卻看不到呼吸道有任何異物，就在醫療團隊苦思病因時，家長不經意說出「剛剛餵他吃花生時，他好像有嗆到」。

花生和堅果是最常造成嬰幼兒異物梗塞的食物。（示意圖／Pixabay）

吳昌騰解釋，花生在X光影像中屬於非顯影性異物，如同不存在般無法被偵測到，但一旦嗆進幼兒呼吸道，會隨著每次吸氣與吐氣在氣管內上下劇烈擺動，臨床上稱為「Dancing Peanut」，是相當危險的急症。長庚跨科團隊隨即將病童推進手術室，先後使用軟式、硬式支氣管鏡，終於在氣管裡取出折磨了他24小時的花生，病童血氧濃度恢復至99%。

兒科醫師黃昌鼎在臉書「兒童無毒健康學苑」發文提醒，花生和堅果是最常造成嬰幼兒異物梗塞的食物。他分享曾有3歲孩童因吃花生不慎嗆入氣管，花生卡住支氣管造成窒息，雖然救回生命，卻因長期缺氧變成植物人，因此強烈呼籲不要餵不到4歲的孩子吃花生。

