2歲童流感「併發肺炎」 打點滴「被抱回家」竟斷氣！

國際中心／江姿儀報導



近期流感疫情升溫，在日本提早大流行，尤其孩童感染人數特別多，而官方發布「流感流行警報」，呼籲民眾做好防疫措施。中國11日傳出1起流感死亡個案，1名年僅2歲的男童小安（化名）近期感染流感，不幸併發肺炎，因病情嚴重入院治療。小安打完點滴被家長帶回家，沒想到深夜再返回醫院時，已無生命跡象，經搶救後宣告不治。





2歲男童得流感「併發肺炎」 打完點滴「被抱回家」竟斷氣不治！

中國四川2歲男童得流感「併發肺炎」，家屬指控孩子打完點滴後身體不適，搶救無效離世。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

根據中媒《極目新聞》報導，昨（12日）中國四川1名網友發文控訴，表示2歲9個月的兒子小安感冒，把他送往都江堰市1間婦幼醫院治療。沒想到小安打完點滴後，身體不適，搶救無效離世。影片曝光後在網路瘋傳，引發熱議，就有網友質疑院方是否存在「醫療疏失」。

2歲男童得流感「併發肺炎」 打完點滴「被抱回家」竟斷氣不治！

官方通報稱男童打完點滴，被家屬帶回，再送醫時已斷氣，與家屬說法有出入。（圖／翻攝自微博）

對此，當地衛生健康局昨（12日）發布官方通報，指出小安於10日晚間7時入院，經醫生診斷後，小安確診為「流感併發肺炎」，立刻打點滴治療。不過小安打完點滴後，被家屬自行帶回家，未留院觀察。沒想到當天23時34分，小安再被家屬送到醫院，已無生命跡象，搶救無效身亡。院方醫護人員受訪，稱小安打完點滴後病況轉好、體力恢復「孩子是活蹦亂跳的」，可是一個多小時後，沒有呼吸、心跳被帶回，還透露「醫院希望走法律程序，家屬不同意屍檢」。然而網路傳聞與院方說法有出入，目前當局已介入調查，釐清原因與責任。

原文出處：2歲男童得流感「併發肺炎」 打完點滴「被抱回家」再送醫竟斷氣！

