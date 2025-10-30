2歲童燒不停、手腳「腫得像麵龜」 原來是川崎病惹禍
【NOW健康 林郁敏／台中報導】一名2歲男童「和和」連續多日反覆發燒，母親發現他的手腳「腫得像麵龜」、雙眼佈滿血絲、嘴唇乾裂發紅，脾氣開始煩躁不安，診所醫師察覺狀況有異，建議儘快送急診檢查，經兒科醫師仔細觀察與詢問病史，研判是有猝死風險的急症「川崎病」惹禍，所幸及時藥物治療後狀況大幅好轉，讓媽媽放下心中大石。
▲病童就醫時出現連日高燒不退、手腳末端紅腫以及多形性皮疹等川崎症症狀（左）；病童就醫時出現連日高燒不退、手腳末端紅腫以及多形性皮疹等川崎症症狀（右）。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）
川崎病侵犯兒童全身性血管 冬季至初春為好發季
亞洲大學附屬醫院兒童心臟科主治醫師邱俊諫表示，病童到院後立刻安排抽血，結果顯示發炎指數明顯上升，白血球、肝指數偏高，且有輕度貧血症狀，進一步做心臟超音波時，發現冠狀動脈有週邊白亮及末段無漸縮（lose of tapering）徵兆，確認是川崎病，於是立即給予靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）與阿斯匹靈治療，兩天後順利退燒，精神也漸漸恢復。
邱俊諫醫師指出，「川崎病」（Kawasaki Disease）是一種侵犯兒童全身性血管的血管炎，尤其特別容易傷及供應心臟血液的冠狀動脈，1967年時由日本醫師川崎富作首次提出，在當時的川崎富作僅是一位開業醫師，他憑藉臨床觀察歸納，發現這個疾病，至今此病仍是亞洲兒童最常見的後天性心臟疾病之一，根據國內統計，每年、每十萬名兒童中約有83人患病，其中冬季與初春為好發季節。
不過，邱俊諫醫師也強調，目前致病原因尚未完全明確，學界推測可能與免疫系統對感染性或環境因子的異常反應有關，至於診斷條件除了發燒持續5天以上外，須包括以下5項特徵中至少4項，例如雙眼結膜充血、口腔黏膜症狀（唇紅舌紅、草莓舌）、手腳末端紅腫、多形性皮疹、頸部單側淋巴結腫大（>1.5 cm）等。
然而，和和這類「不典型川崎病」案例並不少見，雖沒有符合全部症狀，只要出現持續高燒不退、抽血顯示強烈發炎反應，或心臟超音波出現冠狀動脈變化，醫療團隊就需高度懷疑並及時治療。
發病後10天內為黃金治療期 施打免疫球蛋白降低血管瘤風險
邱俊諫醫師提醒，目前標準治療是在發病10天內施打靜脈注射免疫球蛋白（IVIG），可大幅降低冠狀動脈併發症、血管瘤風險，同時在急性期合併高劑量阿斯匹靈，即使無冠狀動脈變化，出院後患者仍要服用低劑量阿斯匹靈6至8周，預防血栓。
邱俊諫呼籲，診斷是治療的第一步也是關鍵，若在發病10天內接受治療，冠狀動脈病變的機率可降至4%以下，萬一未能及早診斷與治療，則約有20%至25%病童會發生冠狀動脈瘤，日後恐導致血栓形成、心肌梗塞甚至猝死，即使完全康復的病童因發炎過的血管內壁與正常兒童不同，出院後仍需由兒童心臟科醫師定期追蹤，持續守護孩子心臟健康。
▲兒科醫師提醒診斷是治療的第一步也是關鍵，若盡快接受治療可大幅降低併發症風險。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）
# 首圖來源／亞洲大學附屬醫院提供
