2歲童肺塌插管搶命！急翻天才知花生卡氣管 醫：它有消失術！

一名2歲孩童因劇烈咳嗽、呼吸困難緊急就醫，經檢查發現右肺整個塌陷，血氧濃度最低時僅剩63%，必須插管搶救。醫療團隊在苦尋病因過程中，家長突然提及曾餵食花生，才揪出這個在X光影像中無法顯影的致命異物。

一名2歲孩童因劇烈咳嗽、呼吸困難緊急就醫，經檢查發現右肺整個塌陷，血氧濃度最低時僅剩63%，必須插管搶救。（圖／中天新聞）

林口長庚急診兒科醫師吳昌騰在粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文說明，病童發病前還在家中活蹦亂跳，嘴角沾著零食碎屑，直到大人隨手遞了幾顆花生給他吃，孩子隨即出現劇烈咳嗽、想吐等症狀，呼吸困難的狀況讓家長緊急將他送醫。

送醫後進行的X光檢查與鼻咽鏡檢查，都未能發現呼吸道有異物存在，但病童的血氧濃度卻從入院時的97%持續下滑。吳昌騰指出，醫療團隊在苦思病因時，家長不經意說出「剛剛餵他吃花生時，他好像有嗆到」，這句話終於讓真相大白。

花生在X光影像中屬於非顯影性異物，如同不存在般無法被偵測到。吳昌騰解釋，一旦花生被嗆進幼兒呼吸道，會隨著每次吸氣與吐氣在氣管裡上下劇烈擺動，臨床上稱為「Dancing Peanut」，是相當危險的急症。

一名3歲孩童吃花生時不慎嗆入氣管，花生卡住支氣管造成窒息，雖然救回生命，卻因長期缺氧已成為植物人。 （示意圖／Pixabay）

長庚跨科團隊隨即將病童推進手術室，先後使用軟式、硬式支氣管鏡，終於取出這顆折磨病童24小時的花生。期間病童一度出現右肺塌陷、難以自主呼吸的危急狀況，所幸移除花生後，血氧濃度恢復至正常的99%，成功化解致命危機。

兒科醫師黃昌鼎在臉書「兒童無毒健康學苑」發文提醒，花生和堅果是最常造成嬰幼兒異物梗塞的食物。他曾遇過一名3歲孩童吃花生時不慎嗆入氣管，花生卡住支氣管造成窒息，雖然救回生命，卻因長期缺氧已成為植物人。黃昌鼎呼籲，千萬不要餵不到4歲的孩子吃花生。

