2歲童跑出家門…阿嬤「冷眼旁觀」下秒鎖大門！母心寒：準備帶兒離開家

中國廣西一名2歲男童跑出家門，阿嬤竟立刻鎖上大門。圖／翻攝自網易新聞

傻眼！中國廣西近日發生一起荒唐事件，一名2歲的男童獨自跑出家門，結果家中阿嬤看到後就立刻把門反鎖，男童消失在監視畫面中。對此，孩子母親說，目前已經將孩子找回。消息曝光後，引發網友熱議。

中國廣西柳州一名2歲的男童獨自跑出家門，朝馬路走去，沒想到家中的阿嬤看到後，不但沒有追回孩子，還立刻將大門鎖上並回到房子中。根據現場監視器畫面顯示，阿嬤放任男童跑向馬路，阿嬤看了幾秒就回房子，隨後男童向街邊轉角走去，消失在監視器範圍中。

孩子的媽媽事後在社交平台公布監視器畫面，幸運的是孩子已經順利找回來。孩子的媽媽表示，這名阿嬤是老公的後母，對於阿嬤的舉動感到非常寒心，目前已計畫帶孩子離開家庭。畫面曝光後，引發網友熱議。

不少人留言痛批阿嬤的舉動，「這種行為可以持監視視訊證據應該報警，讓警察好好訓誡一下老人的涉嫌遺棄違法行為」、「這個奶奶可以不愛，但不能這麼造成傷害」、「繼奶奶心態太惡，可以說打心眼裡就不喜歡，媳婦本來就沒有義務供養獨家父母，簡單得很，你不在乎我們，以後別怪我不養」。



