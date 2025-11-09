2歲童遭反鎖車內！警急救援遇「山道猴子」擋路

記者黃國瑞、王郁蓁、周威志／宜蘭報導

宜蘭礁溪五峰旗風景區，一名2歲男童不慎被反鎖車內，嚇得一起出遊的爺爺、奶奶緊張報警，所幸小朋友順利脫困，但警消前往救援時發生小插曲，整群野生猴子擋在馬路中間，警方還得鳴笛要求讓路。

警消救援路上遇猴子們擋路。

救援警消：「處理一下，哈哈哈哈。」

蜿蜒山路正中間，一二三四隻猴子悠閒坐著，對向轎車也無法前進，趕著出任務的警消忍不住了。

救援警消：「哈哈。」

2歲男童意外反鎖車內。

還得鳴笛當路霸的「山道猴子」才一哄而散，員警火速往前開，因為五峰旗風景區有兩歲小朋友受困車內。

員警：「處理一下。」

7日下午5時許，2歲幼童跟爺爺奶奶到步道散步正準備回程返家，才關上後門疑似小朋友按到，不慎將自己反鎖車內，這可讓家屬急壞了。

家長：「手可以伸進去前面打開嗎？」

員警：「我們慢慢弄。」

家長：「不要全部拉開來可以嗎？」

員警：「不要急，不要急，我怕你碎玻璃在那邊飄，你這不拉開來很危險。」

警消小心破窗，以免傷到幼童。

阿嬤很著急 ，但消防隊小心翼翼破窗，擔心玻璃傷到車內孩子，實在不能大動作。

家長：「好，寶貝不要哭喔來救你了，不要哭，警察伯伯來了，好不要哭了，好了。」

警方出面說明。

礁溪派出所副所長簡羣育：「員警到場了解，是小孩被反鎖在車輛內，後經警消人員協助報案人進行車輛破壞，孩童已經平安脫困。」

男童並無大礙，警消安全救出。

所幸幼童無大礙，只有2片被破壞的車窗玻璃，財損粗估6萬元，但孩子上車，鑰匙也同步放入車內，一場困車驚魂也讓祖孫三人留下忘不掉的驚嚇回憶。

