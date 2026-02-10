2歲童遭清境農場馬匹咬傷耳朵！一審免賠二審大逆轉…業者判賠71萬

記者吳泊萱／台中報導

2021年清境農場發生馬匹傷人意外，蔡姓男子一家三口前往清境農場觀山牧區遊玩，蔡妻抱著2歲兒子站在柵欄外與馬匹合照時，馬匹突然咬甩男童右耳，害母子二人摔倒受傷。事後，夫妻二人以男童耳朵軟骨缺損需手術為由，提告清境農場及委外的馬園業者求償423萬餘元，一審法官判業者免賠。案件上訴二審大逆轉，法官認為業者對設備管理、人員配置有欠缺，判賠71萬元；全案仍可上訴。

判決書指出，蔡男一家三口在2021年4月5日購票進入清境農場遊覽，期間蔡妻抱著2歲兒子站在觀山牧區的馬匹放牧區柵欄外，準備拍照留念時，放牧區內的馬匹突然咬甩男童右耳，導致母子二人摔倒在地，導致男童右耳撕裂傷合併部分軟骨缺損、右後腦挫傷、瘀傷，蔡妻則是左膝受傷。

廣告 廣告

事後夫妻二人以兒子右耳受損需手術為由，提告清境農場及委外的馬園業者李女，求償手術費、交通費、飲食費、精神損失等費用共計462萬2507元。

一審法官認為在目前國內觀光馬場圍籬設施尚未建立標準規範情況下，清境牧場的馬匹放牧區已設置圍欄、圍欄外繫繩及警告標語，且有現場人員在場宣導、提醒保持安全距離，應符合專業水準而無過失，判清境農場及業者免賠。

夫妻二人不服上訴二審，主張一家三口購票入園，卻在園內發生意外，業者應負擔過失，並依消保法規給付懲罰性賠償金，包含手術費用、精神損失，應賠償423萬3761元。

二審法官認為，雖然業者有在放牧區設置柵欄、警告標語，但因園區範圍遼闊，加上假日遊客人數多，遊客未必能看到警告標語，且事發當下，現場員工正在收拾，離放牧區有一段距離，也未注意放牧區狀況，難以阻止遊客靠近圍欄，因此認定馬園業者有疏失。

另外，清境農場雖委外經營觀山牧區，但未查核放牧區的圍欄高度是否足以防止馬將頭伸出圍欄外，以及周圍設施是否能防止馬咬人，也有過失。考量可請求金額後，判清境農場及馬園業者應連帶賠償71萬餘元；全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

公車輾斃東海女大生！受傷學姊曝「公車吞人」瞬間…聽見「頭骨碎裂聲」

台中實習醫學生拍病患手術照PO網！衛生局證實調查中…網轟：不配當醫生

聯結車國道爆胎慘了！害15車中鏢撞「隱形地雷」…BMW新車慘況曝

139線「死亡彎道」16天奪2命！20歲男大生自撞慘死…驚見後車輪已磨平

