2歲童「右肺塌陷」插管搶命！醫揭元凶：這食物在氣道跳舞

記者蔣季容／台北報導

一名2歲男童在家中食用花生時不慎嗆到，短短24小時內血氧數值劇烈波動，甚至造成右肺塌陷與縱膈腔偏移。（示意圖／翻攝自pixabay）

一顆小小的花生，差點奪走孩子的生命。林口長庚急診兒科醫師吳昌騰分享，一名2歲男童在家中食用花生時不慎嗆到，短短24小時內血氧數值劇烈波動，甚至造成右肺塌陷與縱膈腔偏移。歷經多次會診與手術，才終於將卡在氣道中的「元凶」取出。

吳昌騰在臉書表示，事情發生在某個週日傍晚，男童原本在家嬉鬧，卻在吞食花生後突然劇烈咳嗽、呼吸困難。送醫後，X光檢查與鼻咽鏡皆未發現明顯異物，但孩子的血氧數值忽高忽低，只能戴上氧氣面罩勉強維持。吳昌騰指出，這正是兒科急診最棘手的情況，「影像正常，但孩子不正常。」

吳昌騰指出，由於花生屬於「非顯影性異物」，在X光下幾乎看不見，容易讓診斷陷入困境。直到深夜安排軟式支氣管鏡檢查，醫療團隊終於在氣道中發現一顆花生。更危險的是，這顆花生並非卡死不動，而是隨著呼吸上下擺動，形成醫界俗稱的「Dancing Peanut（跳舞花生）」。

吳昌騰說明，這種情況會產生「球閥效應」，空氣吸得進去卻排不出來，導致氣體滯留與嚴重缺氧。男童血氧一度從97%驟降至63%，情況危急。即使完成氣管插管，異物仍持續在氣道內移動，直到隔天清晨滑入右主支氣管，造成右肺塌陷與縱膈腔偏移。最終，醫療團隊緊急改採硬式支氣管鏡手術，成功將花生取出。當監視器上的血氧穩定回升至99%，眾人終於鬆了一口氣。

吳昌騰提醒，最危險的異物吸入，往往沒有清楚的影像證據。有時候唯一的線索，是家長說的那一句「他剛剛，好像嗆到。」因此照顧者及醫護人員要記住，當孩子的呼吸聲出現一絲不尋常的哨音，那可能不只是感冒，而是有可能是一顆正在氣道裡「跳舞」的異物發出的最後警告。

