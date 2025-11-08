2歲童「血輪眼、麵龜手」 竟是猝死風險急症上身！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
家長注意！一名2歲男童連續多日反覆發燒，母親還發現他的手腳腫得像麵龜、雙眼布滿血絲、嘴唇乾裂發紅，脾氣開始煩躁不安，診所醫師察覺狀況有異，建議盡快送急診檢查，經兒科醫師仔細觀察與詢問病史，研判是有猝死風險的急症「川崎病」惹禍，所幸及時藥物治療後狀況大幅好轉。
收治病人的亞洲大學附屬醫院兒童心臟科主治醫師邱俊諫表示，男童到院後立刻安排抽血，結果顯示發炎指數明顯上升，白血球、肝指數偏高，且有輕度貧血症狀，進一步心臟超音波，則發現冠狀動脈有週邊白亮及末段無漸縮徵兆，確認是川崎病，於是立即給予靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）與阿斯匹靈治療，兩天後順利退燒，精神也漸漸恢復。
邱俊諫指出，「川崎病」（Kawasaki Disease）是一種侵犯兒童全身性血管的血管炎，尤其特別容易傷及供應心臟血液的冠狀動脈，1967年時由日本醫師川崎富作首次提出，在當時的川崎富作僅是一位開業醫師，他憑藉臨床觀察歸納，發現這個疾病，至今此病仍是亞洲兒童最常見的後天性心臟疾病之一。
根據國內統計資料顯示，每年每十萬名兒童中約有83人罹患「川崎病」，其中又以冬季與初春為好發季節。
邱俊諫強調，「川崎病」目前致病原因尚未完全明確，學界推測可能與免疫系統對感染性或環境因子的異常反應有關，診斷條件除了發燒持續5天以上外，須包括以下五項特徵中至少四項，例如雙眼結膜充血、口腔黏膜症狀（唇紅舌紅、草莓舌）、手腳末端紅腫、多形性皮疹、頸部單側淋巴結腫大（>1.5 cm）等。
邱俊諫提醒，像該名男童這類「不典型川崎病」案例並不少見，雖沒有符合全部症狀，只要出現持續高燒不退、抽血顯示強烈發炎反應，或心臟超音波出現冠狀動脈變化，醫療團隊就需高度懷疑並及時治療。若在發病10天內接受治療，冠狀動脈病變的機率可降至4%以下，萬一未能及早診斷與治療，則約有20至25% 病童會發生冠狀動脈瘤，日後恐導致血栓形成、心肌梗塞甚至猝死，即使完全康復的病童因發炎過的血管內壁與正常兒童不同，出院後仍需由兒童心臟科醫師定期追蹤。
照片來源：亞大醫院提供
急診免躺走廊！ 石崇良再拋明年推「急診專屬病床區」只收一類人
