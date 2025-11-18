2歲童「頭著地」摔下椅！ 母怒：老師沒檢查、關心 園方澄清

女童從椅子上摔了下來，頭部著地，一旁拿掃把的阿姨，第一時間沒有將小孩子扶起身。(圖／TVBS)

屏東一名媽媽控訴，兩歲女兒17號早上在幼兒園內，頭著地摔下椅子，無法接受園方沒有第一時間扶孩子起身也沒關心傷勢，就連一句道歉都沒有，甚至反映孩子有嘔吐的情況，園方還回應可能是腸胃炎，結果就醫是有腦震盪情況，不過幼兒園澄清，摔倒當下有檢查並擦藥及冰敷，後續也有持續致電關心。

女童從椅子上摔了下來，頭部著地，一旁拿掃把的阿姨，第一時間沒有將小孩子扶起身。(圖／TVBS)

事件發生於某日早上10點多，一名2歲女童在屏東幼兒園內因重心不穩從椅子上往後跌落，頭部著地。根據監視器畫面，女童摔倒後自行爬起往遊戲區走去，並摸了摸後腦勺，隨後老師上前關心並抱起她，其他老師也檢查了她的傷勢。

女童媽媽吳小姐表示，事發當時園所工作人員就在旁邊，但只是眼睜睜看著孩子倒下又自己站起來，沒有在第一時間將孩子抱起來檢查是否有外傷。她展示女兒後腦勺出現的一塊紅腫，並說明女童午覺起床後還出現吐水現象。吳小姐強調，當她向園方反映孩子嘔吐的情況時，園方竟然認為是腸胃炎，沒有立即通知家長或道歉。

女童後腦勺出現一塊紅腫，睡午覺起床還嘔吐過，醫生檢查出來有腦震盪跡象，讓媽媽又氣又心疼。(圖／TVBS)

園方負責人則解釋，女童摔倒後老師有立即過去查看她的狀況，但小朋友已自行爬起並往廣場跑，老師追上去查看傷勢並將她抱起，隨後進行擦藥和冰敷處理。事發當天11點多，女童爺爺接她回家時，園方已告知傷勢情況，12點多又致電通知媽媽，一整天共撥打6次電話關心。園方也表示曾提出探望孩子的請求，但被家長以家裡有事為由婉拒。

針對此事件，屏東縣政府教育處副處長吳佩珊表示，已請園方加強教保服務人員的職能。園方在事發後有進行擦藥冰敷處理，並自行提出校安通報。教育處已介入關心，要求老師加強安全管理責任，確保類似事件不再發生。

