2死之後 明尼阿波利斯所有ICE探員配置密錄器

美國國土安全部(DHS)部長諾姆(Kristi Noem)2日宣布，包括移民暨海關執法局(ICE)官員在內、所有在明尼阿波利斯(Minneapolis)的國土安全部官員，都將立刻配備隨身攝錄機。這是自從2位美國公民遭到聯邦探員槍殺引發眾怒之後的最新後續影響。

諾姆在X平台宣布，表示將在能夠取得撥款後，把這項配備隨身密錄器的計畫擴大到全國範圍。「我們將會快速取得並部署隨身攝錄器給全國各地的DHS執法人員」。

在2位抗議移民執法活動的美國公民在明尼阿波利斯遭射殺之後，這座城市已經成為嚴密審視移民執法人員行徑的所在地。

來自批評人士的呼聲日益高漲，他們要求負責移民執法的所有DHS官員都應該配置隨身攝錄器。

美國前總統拜登(Joe Biden)曾在2022年簽署行政命令，要求聯邦執法人員配置隨身攝錄器，這項命令還包括其他的警務改革措施。但美國總統川普(Donald Trump)在重返白宮後撤銷這項命令。

諾姆是在川普上週末支持移民官員配備隨身攝錄器之後，作出這項宣布。

當時川普在飛往佛羅里達州途中被記者問說，是否認為以大量攝錄器拍攝執法事件是件好事。川普回答說，「我認為這有助於執法，但我必須跟他們談談」。(編輯:柳向華)