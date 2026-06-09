2死2傷！新竹氣爆初判竟和冷氣有關：瓦斯外洩、電氣火花引爆

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新竹市高翠路氣爆。廖瑞祥攝



新竹市東區高翠路一家便當店9日凌晨3時52分發生爆炸，造成2死2傷。新竹市長高虹安指出，根據消防單位初判，冷氣本身有些電器，與洩漏瓦斯接觸，當電氣火花離瓦斯比較近，一旦瓦斯有洩漏，可能就引爆；初判現場的瓦斯有洩漏，至於是管線或鋼瓶外洩，必須調查。

新竹市消防局李世恭表示，3時52接獲報案，消防人員於4時05分到達現場時，發現現場已無火勢。根據周邊監視器畫面來看，一開始劇烈燃燒、爆炸，消防人員在4時16分搶救出4位民眾，2位死亡、2位已出院。

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附近民宅共57戶受到影響。共有93台機車、40輛汽車遭受波及。

至於氣爆原因，新竹市消防局火調人員白天後進場調查，初步確認現場便當店使用的瓦斯桶液化石油氣洩漏，懷疑是洩漏後遇到冷氣機的電氣火災因而引爆，確切氣爆原因必須等火場鑑定報告出爐，詳情究竟是接頭或是瓦斯管漏氣，再進一步釐清原因。李世恭補充說明，冷氣機器外機，或者說突然開電燈開關，也有可能產生火花，產生氣爆。

李世恭指出，便當店有一位員工受傷在現場被救出，但該名員工目前嚇到說不話來，後續將待對方病情穩定，再來釐清該名員工是否有做甚麼動作。

新竹市氣爆，市長高虹安舉行記者會。市府提供

發稿時間１４：１６ 更新時間１6：１６

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