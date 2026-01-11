2民宅前設停車格擋道？ 住戶：出入不便 交旅處：可註銷

屏東縣 / 綜合報導

有民眾日前到屏東市，發現廣州路上的路邊停車格，畫設在兩戶民宅前，造成住戶們出入只剩一半空間可以通行，他們認為這樣的設計很有問題。而我們的記者實際回到現場，住戶說，他們已經困擾好多年，車子要停放都成了問題！甚至距離六百多公尺，建國路跟光明街口，還有住家的前面，被畫設機車待轉區，同樣讓住戶通行不便；對此交旅處回應，車格及待轉格畫設時，尚未興建民宅，如果造成不便，能依規定申請註銷。

方正的停車格畫設在道路上，看似一切正常，不過鏡頭拉遠一看，這格車格卻是畫設在，兩戶透天民宅前，這樣狀況讓住戶進出成了問題，民眾VS.記者說：「(橫著進來才有辦法把自己的車停好這樣)對。」

家車輛想要停入屋內，還得考驗技術，這造成住戶，出入不便的車格，位於屏東市廣州路上，住戶說，已經困擾他們好幾年，民眾VS.記者說：「(會不會影響到你們進出)會，(因為這樣子所以你的車反而要去停車場停)對，他們停下去我們不能趕他們走。」

除了車格畫設在民宅前，造成住戶通行不便，還有建國路與光明街口的住家前，地面上畫設機車待轉區，一旦住戶，要將車輛移出，得先注意後方，有無機車騎士等著待轉，民眾說：「絕對是太小因為有時候停了一台，就已經覺得很擠，橫停的話它就滿了，如果那邊有住人的話他們一定會反應說不好，不可以這樣子停在他們的前面。」

屏東交通旅遊處副處長張瑞裕說：「待轉區部分因涉及路權單位權管，也可向路權單位來提出申請。」針對縣內停車格待轉格，設計引發不便，交旅處回應，由於畫設時，房屋尚未興建才會出現這情形，若有不便，民眾也可依規定申請註銷，好讓通行不受影響。

