2民間企業贈千劑非洲豬瘟快篩劑 卓揆：團結打贏疫戰

為防堵非洲豬瘟，2家民間企業基龍米克斯生物公司、台灣賽默飛世爾公司，今天捐贈1千劑檢測試劑給非洲豬瘟中央前進應變所，並由行政院長卓榮泰代表受贈。卓揆表示，中央到地方、民間與政府，國內國外一起面對，團結產生力量，讓疫情控制在最小範圍，損害降至最低。

由於台中市疫調仍有疑點待釐清，卓揆也表示，精準、專業面對這場跟大自然的奮戰，必須釐清感染源與傳播路徑。中央已經成立疫調團，協助台中市政府共同完成各項精確的資料。他期待回報的資料比對都能迅速、正確、一致，讓民眾知道科學依據的調查結果。

農業部次長杜文珍也補充，2家公司所捐贈的檢測試劑，是經過世界動物衛生組織認可與歐盟實驗室認證，過去病毒聚合酶鏈反應試驗(PCR)檢測，得加很多樣品，過程中會產生誤差，但此試劑不用重複加很多試劑，已經調配好，1個管子可用10個樣品，對於快速診斷有很大幫助。目前試劑優先放在中興大學，其他實驗室有需要也可支用。1000劑可檢驗1萬頭豬隻，檢驗時間不僅少一半，準確度也提高。