2法案喬不攏 藍白合隱現裂痕

不在籍投票法草案和黨產條例，藍白罕見公開不同調。

民眾黨立院黨團上周為「不在籍投票法草案」召開協商，力拚推動移轉投票，但國民黨團首席副書記長許宇甄稱「現階段社會共識不足」，導致協商不成立，藍白罕見公開不同調。據悉，藍營不支持移轉投票，白營也不挺藍欲修的黨產條例，藍白合出現裂痕；而與民眾黨友好的中選會被提名人游盈隆等，預計明（23）日拜會朝野黨團，對移轉投票立場將成關鍵，並牽動藍白合。

立院朝野黨團15日協商民眾黨團的不在籍投票法草案，但被民進黨團書記長陳培瑜質疑僅協商民眾黨團版，除了丟包院版外，也沒有藍委版本；而與會的許宇甄也稱「現階段社會共識仍不足，建議凝聚共識後再推動」，公開給民眾黨軟釘子，導致會議主席、民眾黨團總召黃國昌只能宣布協商不成立，後續按議事規則處理。

據悉，國民黨內部對不在籍投票意見分歧，由於受惠族群以平時在異地工作的年輕族群為大宗，不利於較缺乏年輕票源的國民黨，僅有利於青年支持度較高的綠白兩黨，導致諸多藍委興致缺缺。

此外，國民黨團欲提案修「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，增訂「但曾隸屬國家者，不再此限」替救國團及婦聯會解套，但因違背民眾黨及黃國昌理念，所以民眾黨團也無意支持，藍白因2案出現意見分歧。

由於立院26日將進行中選會人事案公聽會，據悉，游盈隆等被提名人23日將拜會朝野黨團，民眾黨團日前要求被提名人繳交對「不在籍投票」立場的問卷，成為左右投票意向關鍵，甚至不排除否決國民黨推薦人選。

而內政委員會26日將辦「不在籍投票立法」公聽會，屆時是6名白委卸任並交接前夕，移轉投票成為主戰場，衝擊藍白合作默契。